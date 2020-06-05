Иногда мы обесцениваем труд других людей. Это можно делать намеренно или даже бессознательно. Второй вариант случается, когда общество навязывает нам определенные установки. Например то, что работа в индустрии красоты – одно удовольствие: специалисты не напрягаются, работают в комфортных условиях, машут себе кисточками и пилочками весь день. На самом деле каждая профессия имеет свои трудности.

Для многих процесс создания макияжа у визажиста является целым ритуалом: сфотографироваться "до", "после", "во время", снять видео, написать сообщение всем друзьям в соцсетях, что вы заняты, параллельно решать срочные рабочие вопросы, а также расспрашивать визажиста о каждомего следующем шаге. Некоторые из перечисленных моментов не нравятся мастерам бьюти-сферы. Подробнее об этом рассказала визажистка Анна Ковтун в видео на ютуб-канале LUKI.

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Что нервирует визажиста?

Клиентки, которые делают селфи с разных ракурсов, чем мешают визажисту работать. Особенно, когда нужно нарисовать ровную стрелку на веке или сделать контур губ.

с разных ракурсов, чем мешают визажисту работать. Особенно, когда нужно нарисовать ровную стрелку на веке или сделать контур губ. Девушки, которые тратят время на разговоры по телефону (еще и на громкоговорителе), пока визажист стоит и ждет, чтобы снова возобновить работу.

по телефону (еще и на громкоговорителе), пока визажист стоит и ждет, чтобы снова возобновить работу. Когда визажист просит закрыть и расслабить глаза, чтобы нанести тени на веки. А взамен получает открытые глаза, направленный вверх взгляд и дрожащие веки. То есть контроль процесса клиентом. Если вы уже выбрали именно этого специалиста, то старайтесь ему полностью доверять.



Как нужно себя вести у визажиста / Фото Unsplash

Вопросы такого типа : "продержится ли макияж до завтра, потому что мне нужно именно на следующий вечер идти на определенное мероприятие, но в другой стране?". Визажист не может брать на себя такую ​​ответственность, потому что кожа в самолете подвергается обезвоживанию, может обветриваться и пересушиваться. Поэтому гарантировать качество макияжа в таких условиях никто не может. Существует даже еще хуже развитие событий, когда после такого появляется аллергическая реакция, в чем обвиняют именно визажиста.

: "продержится ли макияж до завтра, потому что мне нужно именно на следующий вечер идти на определенное мероприятие, но в другой стране?". Визажист не может брать на себя такую ​​ответственность, потому что кожа в самолете подвергается обезвоживанию, может обветриваться и пересушиваться. Поэтому гарантировать качество макияжа в таких условиях никто не может. Существует даже еще хуже развитие событий, когда после такого появляется аллергическая реакция, в чем обвиняют именно визажиста. Просьба клиентки самостоятельно накрасить ресницы. Если они это делают аккуратно, то проблем нет. Однако иногда люди самостоятельно портят себе макияж потому, что размазывают тушь на веке, где уже есть тени, а потом претензии к мастеру.

Если они это делают аккуратно, то проблем нет. Однако иногда люди самостоятельно портят себе макияж потому, что размазывают тушь на веке, где уже есть тени, а потом претензии к мастеру. Когда макияж уже полностью зафиксирован, и в последний момент просят кардинально изменить цвет губной помады.

кардинально изменить цвет губной помады. Отсутствие чувства меры у женщин относительно хайлайтера, шимера, илюминайзеров и других продуктов с содержанием блесток.

у женщин относительно хайлайтера, шимера, илюминайзеров и других продуктов с содержанием блесток. Клиентки, которые сделали своему лицу несколько ярко заметных инъекций красоты и просят максимально натуральный макияж. Он уже в принципе не может выглядеть естественно.

красоты и просят максимально натуральный макияж. Он уже в принципе не может выглядеть естественно. Некачественный татуаж бровей.



Почему работа визажиста сложная / Фото Unsplash