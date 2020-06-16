Особенности нанесения макияжа и использования отдельных косметических продуктов зависят от типа кожи и вашего возраста. Женщины часто делают ошибки из-за неосведомленности в теме мейк-апа именно для своего возраста. Если знать определенные хитрости, то можно подчеркнуть свою красоту и выглядеть еще моложе.

Дополните свой арсенал бьюти-секретов еще несколькими трюками от Cosmopolitan, которые помогут вам всегда выглядеть безупречно и акцентировать внимание на своих достоинствах. Правильный макияж может кардинально менять внешность в хорошую сторону. К теме: Способ нарисовать стрелки, как у Арианы Гранде: советы от звездного визажиста Как делать макияж после 30 лет Пользуйтесь праймером. Это средство поможет мгновенно сгладить все неровности и скрыть недостатки на коже. Также он маскирует расширенные поры, придает лицу естественного блеска и убирает жирные пятна. Наносить праймер необходимо после увлажняющего крема или лосьона и перед использованием тональной основы. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) on May 19, 2020 at 12:25pm PDT Обратите внимание на брови. Именно они формируют общий вид всего лица. Не забывайте фиксировать брови, используя специальный гель. Также регулярно их выщипывать, чтобы они не теряли формы, и выбирайте правильный оттенок, соответственно до корней своих волос. Слишком тонкие и темные брови визуально придают возрасту вашему лицу.

Именно они формируют общий вид всего лица. Не забывайте фиксировать брови, используя специальный гель. Также регулярно их выщипывать, чтобы они не теряли формы, и выбирайте правильный оттенок, соответственно до корней своих волос. Слишком тонкие и темные брови визуально придают возрасту вашему лицу. Наносите румяна. Прежде всего, не экономьте времени и найдите тот оттенок и идеальную текстуру, которая подойдет вашей коже. Румяна помогают скрыть усталое лицо вследствие стресса или недосыпания. Для женщин, перешедших порог 30 лет, подойдет сочетание теплого персикового и холодного розового пигмента. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) on May 29, 2020 at 6:00pm PDT Выбирайте бежевые тени для век. Не стоит добавлять эффекта тяжести своей коже слишком интенсивным макияжем. Поэтому после 30 натуральный макияж всегда удачный выбор. Если вы каждый день красите веки тенями, то отдайте предпочтение кофейно-бежевым оттенкам. Такой мейк-ап глаз хорошо подойдет для работы в будние дни, а также его потом легко трансформировать в вечерний. Лайфхак: пользуйтесь жидкими или на кремовой основе тенями для век. Их проще и быстрее наносить и растушевывать. Также они не накапливаются в складке веки. Добавьте блеска. Свежесть любому образу подарит хайлайтер. Он имеет свойство визуально омолаживать кожу. Хорошим завершающим штрихом в макияже будет нанесение блеска на те участки лица, которые выступают: лоб, скулы, подбородок, "птичка" над губой, кожа под бровями.