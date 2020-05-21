Что происходит с кожей врачей, работающих на передовой COVID-19

Герои нашего времени – это врачи. Они борются за жизнь других ценой своей. Круглосуточно им приходится носить средства индивидуальной защиты, которые не позволят коже дышать. Такие условия вызвали у них серьезные проблемы с кожей.

С первых дней мировой пандемии снимки изможденных врачей облетели весь простор интернета. Если сначала защитные маски, которые они носят круглосуточно, оставляли следы и синяки на лице, то сейчас долговременная изоляция кожи лица от доступа воздуха и влаги вызвала значительные раздражения. Allure рассказал, что произошло с кожей врачей, работающих в условиях COVID-19.

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Несмотря на риск заразиться коронавирусом, медикам теперь понадобится дополнительное лечение кожи лица. "Моя кожа – это худшее, что случалось со мной за последние 10 лет", – говорит медсестра из Детройта, США. "Я знаю, что это от постоянного пользования средствами индивидуальной защиты. В моей больнице около 880 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Маски – единственное, что нам помогает".

К сожалению, это не единственный случай. Таких людей много. Медсестры говорят, что шутят между собой, потому что слава Богу под масками их никто не видит. Но на самом деле они встретились с серьезной проблемой. Специальные маски, которые носят врачи, нет нужды менять каждые 2 часа. Они изготовлены для длительного использования. Поэтому, когда кожа потеет и маска начинает натирать, ее нельзя менять.

Что провоцирует эту проблему?

Постоянное давление на кожу. Эксперты считают, что маски N95, которые используют врачи, сильно давят на кожу, образуя порезы и раздражение.

Маски N95 – это респираторы, которые плотно прилегают к лицу, что уменьшает вероятность попадания в слизистые оболочки по меньшей мере 95% того, что есть в воздухе.

Орит Марковиц, сертифицированный дерматолог больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, говорит, что сравнить эти маски можно с "присосками", которые полностью закрывают доступ воздуха в нос и рот.

Разрушаются очень тонкие капилляры, которые обеспечивают поступление кислорода, питательных веществ и всего, что нужно коже, чтобы быть здоровой,

– объясняет врач.

Их кожа словно задыхается, поэтому потом начинает повреждаться и раздражаться.

Такое сильное давление также может вызвать появление язв на коже, таких, как "декубитус". Постоянное пребывание пота под маской и вокруг нее может вызвать бактериальную или грибковую инфекцию.



Проблемы во время COVID-19 / Instagram / @korri_ann_art

Приняв во внимание проблемы медиков с кожей, Американское сообщество красоты сплачивается и помогает им преодолеть проблемы с дермой. Они закупают средства по уходу и лечению, а дерматологи используют свои клиники для исследования и поиска лекарств, которые помогут пострадавшей коже борцов против COVID-19.