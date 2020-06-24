Прыщи могут иметь хронический характер или появляться периодически. В обоих случаях с ними нужно бороться. Для точечного лечения прыщей используют крем с гидрокортизоном. Американские дерматологи объяснили, насколько такой способ является действенным.

Гидрокортизон нельзя наносить полностью на лицо. Он предназначен для использования на отдельные воспаленные участки. Дерматологи Джошуа Зейхнер из Нью-Йорка и Джордан Карквилл из Чикаго рассказали для Byrdie больше о гидрокортизоне.

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Что такое гидрокортизон

Это лечебный препарат, который помогает уменьшить воспаление на коже. Дерматолог Карквилл рассказывает, что гидрокортизон можно использовать при таких кожных заболеваниях, как экзема или псориаз. Средство с однопроцентной концентрацией можно приобрести без рецепта, другие требуют специальной письменной рекомендации от врача. Если вам нужно избавиться причин на коже, которые вызывают зуд, раздражение, сыпь, укусов клопов, аллергии в результате контакта с ядовитым плющом.

Кортизон и гидрокортизон являются разновидностями типа кортикостероид. Дерматологи применяют инъекции с содержанием кортизона, если нужно быстро успокоить большие и серьезные прыщи. Это делают, чтобы его действие было не только местным.

Следует знать: гидрокортизон не борется с белыми и черными угрями. Он может только лечить красные и подкожные прыщи и предотвращать их появление.

Гидрокортизон лечит прыщи / Фото Pexels

Как применять гидрокортизон

Его эффект можно усилить другими продуктами. Он прекрасно будет работать в сочетании с пероксидом бензоила, салициловой кислотой, серой и ретиноидами. Вы можете комбинировать однопроцентный гидрокортизонний крем, продукт, содержащий 2% салициловой кислоты и средство с 2,5% бензоила пероксида. Пропорции должны быть одинаковыми. Наносите ингредиенты прямо на прыщ. Перед этим рекомендуется очистить лицо специальным раствором на основе серы. Вы можете чередовать: утром – кортизон с пероксидом бензоила, вечером салициловая кислота или ретиноиды.

Как пользоваться гидрокортизоном / Фото Pexels

Запомните, что такая процедура не должна стать частью вашего ежедневного ухода за кожей. Ее нужно проводить только при необходимости, когда появляется прыщ.

Чрезмерное использование стероидов может привести к высушиванию и обесцвечиванию кожи или вызвать еще больше прыщей,

– предостерегает дерматолог Карквилл.

Следует проводить лечение гидрокортизоном не более 2 раз в день максимум в течение 2 дней.