Что такое эко салфетка для демакияжа и как ею пользоваться

Разновидностей экологических изделий становится все больше. Представители индустрии красоты серьезно задумались о вреде пластикового товара и всего прочего, что не подлежит вторичной переработке. Поэтому новым трендом для красавиц, которые заботятся об очищении своей кожи, стала эко салфетка для демакияжа.

Среди преимуществ эко салфеток наибольшей является их способность к многократному использованию. Производители таких салфеток гарантируют, что товар хорошо будет выполнять свою главную функцию более 2 лет при ежедневном пользовании. 24 канал узнал, что такое эко салфетки и как их использовать.

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Что такое эко салфетки?

Среди экологических материалов для снятия макияжа есть не только салфетки, но и спонжи для демакияжа, перчатка, двусторонняя перчатка-спонж с такими же свойствами. Эти товары изготавливают из уникальных микроволокон, которые разработали японские ученые. Также они обладают поглощающими свойствами. В частности, чтобы их сделать, применили технику Silver. То есть в составе салфетки есть частицы серебра, которые обеспечивают антибактериальный эффект.

Благодаря инновационной структуре эко салфетка не только удаляет остатки макияжа, но и убирает жирный блеск с кожи и отмершие клетки, создает эффект легкого пилинга. Производители говорят, если пользоваться салфеткой регулярно, то она будет улучшать состояние вашей кожи и освежать цвет лица.

Ее создали, как альтернативу пластиковым баночкам для мицеллярной воды, чтобы уберечь экологию и дать возможность людям сэкономить на дорогих средствах, запасы которых постоянно нужно обновлять.



Как выглядит эко салфетка / Фото Greenway

Как пользоваться эко салфеткой?

Ее не нужно мочить или что-то такое. Просто начните легонько протирать лицо на участках, откуда хотите убрать остатки косметики. После завершения процедуры демакияжа постирайте салфетку вручную с использованием детского или хозяйственного мыла. По желанию раз в месяц можно прокипятить ее.

Кожа не должна стягиваться после такого способа очистки лица, но рекомендуем все же умыться и закончить вечерний ритуал ОТУ (очищение, тонирование, увлажнение), как обычно.