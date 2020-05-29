Что такое йога: как влияет на красоту и гибкость тела

Йога – это сочетание физических упражнений, основанных на различных позах, и медитации. Йогой занимаются для того, чтобы улучшить контроль над разумом и телом. В частности йога больше популярна среди женщин. Регулярные упражнения способствуют гибкости и красивому виду тела.

История йоги берет начало с Древней Индии. Там йогой называют практики тела и разума, разные стили которых состоят с физических поз, дыхательных приемов и медитации. Поэтому она такое популярное занятием сегодня, потому что неистовый и напряженный ритм заставляет сохранять душевное равновесие и поддерживать тело в здоровом состоянии. MedicalNewsToday объяснили философию йоги и рассказали о ее типах.

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Для чего нужна йога и как она появилась?

Интересно то, что с момента создания йоги ее практиковали в основном мужчины. Письменного упоминания нет, но ученые предполагают, что философия йоги произошла от трактата индийского мудреца Патанджали "Йога-сутра". Записям более 2 тысяч лет. Это древнейшая письменная работа о йоге, на основе которой базируются все современные асаны.

Асана (по определению трактата "Йога-сутра Патанджали") – это удобное и устойчивое положение тела, в котором оно находится в своей истинной форме. Регулярное воспроизведения поз йоги добавляет ловкости, силы и гибкости телу. По другому определению асаны – это множество физических положений в хатха-йоге. Люди, которые занимаются йогой, используют асаны для освобождения энергии и стимулирования несбалансированной чакры.

Первоочередной целью йоги не было создание эффекта, как от фитнеса. Она предусматривала поиск гармонии в себе и восприятие красоты своего тела благодаря расширению духовной энергии с помощью дыхательных практик и умственной направленности.



Групповое занятие йогой / Фото Pexels

Главными функциями йоги являются:

развитие гибкости тела

улучшение состояния тела

обогащение духовной энергией;

восстановление равновесия;

стимулирование дыхательной системы.

Факт: женщины и мужчины, которые занимаются йогой регулярно, не только имеют лучшее самочувствие, но и считают себя красивыми и умеют любить свое тело.

Основные направления йоги, которые улучшат состояние вашего тела

Обычно йогу ассоциируют с деревом: корни, ствол, ветви, цвет и плоды. Направления йоги делят на "ветви".

Хатха-йога: физическое и психическое направление, которое влияет на тело и разум.

Раджа-йога: предполагает медитацию и четкое соблюдение последовательности дисциплинарных шагов, известных как "восемь конечностей" йоги.

Карма-йога: путь веры, который ставит своей целью создать будущее, свободное от негатива и эгоизма.

Бхакти-йога: направленная на определение пути преданности, служения, положительного способа выражения эмоций и толерантности.



Виды асан йоги / Фото Pexels

Джняна-йога: касается мудрости, поиска возможности научить других и развития собственного интеллекта через обучение.

Тантра-йога: высшее практика через ритуалы и церемонии достижения высшего совершенства йоги (мокши).

Еще одним интересным фактом является то, что существует Международный день йоги, который отмечают ежегодный 21 июня с 2015 года.