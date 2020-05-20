Масла бывают не только эфирные или для приготовления пищи, но и парфюмерные. Их используют для изготовления косметических и ароматических средств. Также в небольшом количестве можно воспользоваться парфюмерным маслом вместо женских духов. Такой аромат более нежный и устойчивый.

Преимущества парфюмерных масел над другими ароматическими продуктами в качестве, стойкости запаха и экономичности. Достаточно пару капель, чтобы оставлять за собой приятный ароматный шлейф. Don`t smell bad рассказали, что такое парфюмерные масла и как ими пользоваться.

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Что такое парфюмерные масла?

Они состоят на 70% из масляной основы и на 30% из парфюмерного концентрата. В частности такие масла не содержат спирта и синтетических ароматизаторов. Другое их название – ароматы на базе масла. Их добывают из сырья душистых материалов (растений, фруктов, других продуктов).

Поскольку в парфюмированных маслах нет спирта, поэтому они не такие выразительные. Зато они гораздо устойчивее и гипоаллергенны. Что до разницы в цене, то побеждают обычные духи – они дешевле. Изготовление натуральных требует больших финансовых затрат.



Как нужно пользоваться косметическими маслами / Фото Pexels

Как правильно наносить парфюмированные масла

Прямо на кожу . Масла могут оставить пятно на вашей одежде, поэтому будьте осторожны. Нужно дать жидкости определенное время для полного высыхания на коже. Старайтесь точечно наносить средство подальше от одежды.

. Масла могут оставить пятно на вашей одежде, поэтому будьте осторожны. Нужно дать жидкости определенное время для полного высыхания на коже. Старайтесь точечно наносить средство подальше от одежды. Сосредоточьтесь на точках пульса . Лучше всего парфюмированные масла действуют, когда нагреваются. Почему бы не использовать тепло своего тела?

. Лучше всего парфюмированные масла действуют, когда нагреваются. Почему бы не использовать тепло своего тела? Пользуйтесь специальным аппликатором . Он поможет аккуратно распределять масло.

. Он поможет аккуратно распределять масло. Несколько слоев аромата. Как мы уже упоминали, запах парфюмированных масел не очень силен. Чтобы подчеркнуть его, дополнительно используйте гели, лосьоны, кремы, тальк для тела.

Важно: тщательно подбирайте аромат каждого косметического средства, поскольку не все пахнуть хорошо при смешивании с другими.

Создайте ароматный пакетик . Если нельзя наносить парфюмерные масла на одежду, еще не значит, что он не должен пахнуть совсем. Возьмите тканевую сумку или ватный диск, нанесите на них ароматное масло и оставьте в шкафу или комоде, где держите свои наряды.

. Если нельзя наносить парфюмерные масла на одежду, еще не значит, что он не должен пахнуть совсем. Возьмите тканевую сумку или ватный диск, нанесите на них ароматное масло и оставьте в шкафу или комоде, где держите свои наряды. Используйте заранее. Нанесите масло на кожу примерно за 30 минут до выхода из дома. Дайте ему приникнуты в тело, смешаться с другими ароматами, нагреться в результате циркуляции крови в организме.

Говорят, что, попробовав один раз, вы больше не сможете отказаться от парфюмерного масла.