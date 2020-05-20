Что такое парфюмерные масла и как ими пользоваться
Масла бывают не только эфирные или для приготовления пищи, но и парфюмерные. Их используют для изготовления косметических и ароматических средств. Также в небольшом количестве можно воспользоваться парфюмерным маслом вместо женских духов. Такой аромат более нежный и устойчивый.
Преимущества парфюмерных масел над другими ароматическими продуктами в качестве, стойкости запаха и экономичности. Достаточно пару капель, чтобы оставлять за собой приятный ароматный шлейф. Don`t smell bad рассказали, что такое парфюмерные масла и как ими пользоваться.
Чиатайте также: Гендер и цены: исследование, почему увлажняющие средства для женщин дороже, чем для мужчин
Что такое парфюмерные масла?
Они состоят на 70% из масляной основы и на 30% из парфюмерного концентрата. В частности такие масла не содержат спирта и синтетических ароматизаторов. Другое их название – ароматы на базе масла. Их добывают из сырья душистых материалов (растений, фруктов, других продуктов).
Поскольку в парфюмированных маслах нет спирта, поэтому они не такие выразительные. Зато они гораздо устойчивее и гипоаллергенны. Что до разницы в цене, то побеждают обычные духи – они дешевле. Изготовление натуральных требует больших финансовых затрат.
Как нужно пользоваться косметическими маслами / Фото Pexels
Как правильно наносить парфюмированные масла
- Прямо на кожу. Масла могут оставить пятно на вашей одежде, поэтому будьте осторожны. Нужно дать жидкости определенное время для полного высыхания на коже. Старайтесь точечно наносить средство подальше от одежды.
- Сосредоточьтесь на точках пульса. Лучше всего парфюмированные масла действуют, когда нагреваются. Почему бы не использовать тепло своего тела?
- Пользуйтесь специальным аппликатором. Он поможет аккуратно распределять масло.
- Несколько слоев аромата. Как мы уже упоминали, запах парфюмированных масел не очень силен. Чтобы подчеркнуть его, дополнительно используйте гели, лосьоны, кремы, тальк для тела.
Важно: тщательно подбирайте аромат каждого косметического средства, поскольку не все пахнуть хорошо при смешивании с другими.
- Создайте ароматный пакетик. Если нельзя наносить парфюмерные масла на одежду, еще не значит, что он не должен пахнуть совсем. Возьмите тканевую сумку или ватный диск, нанесите на них ароматное масло и оставьте в шкафу или комоде, где держите свои наряды.
- Используйте заранее. Нанесите масло на кожу примерно за 30 минут до выхода из дома. Дайте ему приникнуты в тело, смешаться с другими ароматами, нагреться в результате циркуляции крови в организме.
Говорят, что, попробовав один раз, вы больше не сможете отказаться от парфюмерного масла.