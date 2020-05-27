Что такое патчи для груди, бедер и локтей

Современное разнообразие средств для ухода за кожей удивляет. Среди них патчи для глаз с различными свойствами: увлажняющие, отбеливающие, омолаживающие. Также есть гидрогелевые наклейки для губ, патчи для лица против акне. Однако развитие косметической индустрии на этом не останавливается, и теперь появились патчи для других частей тела.

В последний раз столько обсуждений в социальных сетях вызвали тканевые маски. Сейчас же все дискутируют относительно патчей для разных участков тела: это хайп или действенное средство для ухода за собой. Wonderzine подробно рассказал о новых патчах для всего тела.

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Откуда взялись патчи для груди, бедер и локтей?

Меньше чем 20 лет косметика для ухода за собой у женщин состояла из двух кремов: для лица и для тела. Те, которые очень любили заботиться о себе и имели много свободного времени, еще использовали антицеллюлитное средство. Но для красоты нет границ. На соответствующем рынке отметили, что есть спрос, а это значит только одно – будет предложение. И с каждым годом продуктов становилось все больше: сыворотки, кремы с огромным количеством свойств, скрабы, лосьоны, спреи, эксфолиант и прочее.

Чтобы оставаться на плаву, косметические бренды должны придумывать что-то более оригинальное, чем их конкуренты. Последним трендом, который покорил все соцсети, были тканевые маски. Сначала их изготавливали только однотонными, а впоследствии с изображениями морды разных зверей. Фото женщин и мужчин в таких масках просто заполонили интернет.

После того, как идея с масками для лица получилась удачной, производители начали думать, почему бы не продолжить актуальность тренда, но уже на теле. Таким образом появились листовые маски для живота беременных, маски-носки для загрубевшей и сухой кожи стоп, маски для рук.

Параллельно с этим все больше росла популярность патчей под глаза. Сначала они были классическими золотого или белого цвета. Когда стандартными патчами уже стало трудно кого-то удивить, на витринах косметических магазинов начали появляться гидрогелевые наклейки для всего тела.



Использования патчей под глаза / Фото Pexels

Свойства патчей для тела

Обычно женщины больше времени выделяют для ухода за лицом, о том, что ниже подбородка, забывают. Вышеописанные патчи – отличный способ напомнить им о важности заботы о теле.

Например, патчи для сосков успокоят кожу, поврежденную вследствие грудного вскармливания, наклейки с ментолом снимут усталость с тела после физических нагрузок или просто, если вы ведете активный образ жизни, а патчи для бедер с кофеином стимулируют отток лимфы (выведение вредных веществ из организма).

Косметические пластыри для зоны декольте и локтей пользуются наибольшим спросом. Кожа в этих местах требует особого ухода. Для локтей можете попробовать патчи со смягчающим эффектом, а для декольте – с омолаживающим, потому что этот участок больше всего подвержен попаданию на него ультрафиолетовых лучей.

Дерматологи отмечают, что патчи не являются универсальным средством для ухода. Они будут эффективными в комплекте с другими ежедневными бьюти-процедурами.