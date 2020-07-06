Что такое процедура MYVolution и почему она может заменить фильтры в инстаграме

Когда нужно срочно опубликовать фото в соцсети, но на лице видны определенные недостатки, то приложения для ретуширования пригодятся. Затем это влияет на реальную жизнь. Люди хотят соответсвовать себе виртуальным. Поэтому есть спрос на процедуры, например, MYVolution.

На снимке, видео или в прямой трансляции пользователи соцсети Инстаграм стремятся выглядеть идеально. Однако с помощью фильтров длительного эффекта не добьешься. Зато косметологические процедуры, которые появляются, имеют целью улучшать внешность человека на уровне со специальными приложениями, пишет Cosmopolitan.

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Мировой лидер по выработке гиалуроновой кислоты для уникального гибридного комплекса Profhilo, биореструктуризаторов Viskoderm и филлеров премиум качества Aliaxin, фармакологическая компания IBSA обратилась к разработчикам Snapchat, чтобы проанализировать, какие фильтры чаще всего пользователи используют для совершенствования внешности. Информация, которую удалось получить, была использована для того, чтобы создать уникальную инновационную концепцию 3D-бьютификации MYVolution.

Что предусматривает процедура MYVolution / Фото Cosmopolitan

Суть процедуры в том, чтобы специалисты эстетической медицины могли корректировать клиентам определенные участки на лице, используя филлеры. То есть буквально переносить фильтры из инстаграма в реальную жизнь.

Что такое филлеры Филлер – это препарат, который используют, как наполнитель, чтобы сделать коррекцию косметических недостатков. Он помогает восстанавливать объем тканей там, где его недостаточно. Чаще всего филлеры применяются с целью устранения морщин, увеличения объема губ, изменения формы подбородка или скул.

Концепция процедуры MYVolution предусматривает создание желаемых черт лица сначала в программе, а затем их воспроизведение на коже человека. В таком приложении указаны отдельные участки для каждого типа лица, чтобы изменения выглядели максимально естественными.