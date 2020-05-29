Что такое пудровое напыление бровей и стоит ли его делать
Густые и широкие брови остаются в моде уже не первый год. Однако ежедневно оформлять их собственноручно или несколько раз в месяц бегать к бровисту – непрактично. Это отнимает много времени, сил и денег. Поэтому в индустрии красоты появилась такая услуга, как пудровое напыление бровей.
Процедура по созданию пудовых бровей считается новой разновидностью перманентного макияжа, который делают с помощью специальной ручки манипулы. Новый канал подробно рассказал, что такое пудровое напыление и о его плюсах и минусах.
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Что такое пудровое напыление бровей?
Первым делом не стоит путать пудровое напыление с татуажем бровей. Первый вариант намного мягче и эффект от него другой. Однако напыление считается разновидностью татуажа. Оно выполняется достаточно просто: при помощи ручки манипулы создается неглубокая пигментация кожи по форме, которую накануне вы определяете с мастером. То есть поднимается верхний слой кожи на десятую долю миллиметра и туда вводится пигмент. Техника выполнения довольно нестандартная, потому что ручкой не рисуют черточки по типу волосков бровей, а ставят много маленьких точечек, которые в результате дают эффект напыления.
Ухоженные брови / Фото Pexels
Чем отличается эффект именно от напыления? Отсутствием четкого контура и контрастного выделения формы бровей. Поэтому те брови, которые мы видим после процедуры, выглядят максимально натурально (фактически невозможно отличить от естественных) только гуще, ярче и правильно оформлены. А пудровыми называют, потому что действительно кажется, что брови легонько покрыты тенями или цветной пудрой.
Важно: поскольку напыление предполагает прокалывание верхнего слоя эпидермиса, то бровям понадобится 2-3 дня, чтобы заживиться и приобрести желаемый вид.
Результат может держаться от 2-3 месяцев до 1,5 лет. Возможно, коррекция понадобится раньше.
Брови после пудрового напыления / Instagram / @margo.permanent.makeup
Плюсы пудровых бровей:
- процедура почти безболезненна;
- кожа заживает быстрее, чем после классического татуажа;
- эффект натуральных бровей;
- визуальное увеличение густоты и пушистости бровей.
Минусы:
- высокая цена (от 1500 гривен);
- не подойдет напыление женщинам, у которых четко очерчен выгон бровей.