Густые и широкие брови остаются в моде уже не первый год. Однако ежедневно оформлять их собственноручно или несколько раз в месяц бегать к бровисту – непрактично. Это отнимает много времени, сил и денег. Поэтому в индустрии красоты появилась такая услуга, как пудровое напыление бровей.

Процедура по созданию пудовых бровей считается новой разновидностью перманентного макияжа, который делают с помощью специальной ручки манипулы. Новый канал подробно рассказал, что такое пудровое напыление и о его плюсах и минусах.

Темы: Как правильно ухаживать за бровями в домашних условиях: секреты визажистов

Что такое пудровое напыление бровей?

Первым делом не стоит путать пудровое напыление с татуажем бровей. Первый вариант намного мягче и эффект от него другой. Однако напыление считается разновидностью татуажа. Оно выполняется достаточно просто: при помощи ручки манипулы создается неглубокая пигментация кожи по форме, которую накануне вы определяете с мастером. То есть поднимается верхний слой кожи на десятую долю миллиметра и туда вводится пигмент. Техника выполнения довольно нестандартная, потому что ручкой не рисуют черточки по типу волосков бровей, а ставят много маленьких точечек, которые в результате дают эффект напыления.



Ухоженные брови / Фото Pexels

Чем отличается эффект именно от напыления? Отсутствием четкого контура и контрастного выделения формы бровей. Поэтому те брови, которые мы видим после процедуры, выглядят максимально натурально (фактически невозможно отличить от естественных) только гуще, ярче и правильно оформлены. А пудровыми называют, потому что действительно кажется, что брови легонько покрыты тенями или цветной пудрой.

Важно: поскольку напыление предполагает прокалывание верхнего слоя эпидермиса, то бровям понадобится 2-3 дня, чтобы заживиться и приобрести желаемый вид.

Результат может держаться от 2-3 месяцев до 1,5 лет. Возможно, коррекция понадобится раньше.



Брови после пудрового напыления / Instagram / @margo.permanent.makeup

Плюсы пудровых бровей:

процедура почти безболезненна;

кожа заживает быстрее, чем после классического татуажа;

эффект натуральных бровей;

визуальное увеличение густоты и пушистости бровей.

Минусы: