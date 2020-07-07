Чудодейственный ингредиент для волос: почему и как нужно делать домашние маски с гелем алоэ вера

О пользе геля алоэ вера для кожи известно уже много. Однако он не менее важен, когда речь идет об уходе за волосами в домашних условиях. Из этого ингредиента можно самостоятельно делать маски для волос, которые улучшат его состояние.

Уход за волосами дома не стоит недооценивать. Ведь маски, приготовленные собственноручно из полезных компонентов, также пользуются популярностью у женщин и являются чрезвычайно эффективными. Cosmopolitan поделился, почему гель алоэ вера полезен для волос и какие есть рецепты действенных масок для волос с его содержанием.

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Почему гель алоэ вера полезен для волос

Стимулирует рост волос.

Увлажняет волосы и делает их сияющими.

Восстанавливает сухие и поврежденные волосы.

Предотвращает появление перхоти и помогает с ней бороться.

Гелю алоэ вера свойственно быстро впитываться в волосы и кожу головы. Именно это способствует оперативному проявлению его эффекта. Также алоэ вера содержит в своем составе ферменты, которые помогают регенерировать кожный покров головы. Использование растения в косметических целях может успокоить кожу, избавить от раздражений, покраснений и снять зуд.

Алоэ положительно влияет на волосы, потому что среди его преимуществ еще есть увлажняющее свойство, противогрибковое, антибактериальное и антисептическое. Поэтому, применяя маски с содержанием его геля, вы сможете защитить кожу головы от инфекций, появления перхоти, болезненного состояния, а также избавиться от симптомов сухости и зуда.

Стоит знать: алоэ содержит минералы, витамины C, E, B-12, липиды и аминокислоты. Перечисленные компоненты нужны организму, чтобы сохранить здоровье волос и их фолликул.



Почему гель алоэ вера полезный для волос / Фото Unsplash

Рецепт маски для роста волос с алоэ и касторовым маслом

Что вам понадобится?

2-3 столовые ложки свежего геля алоэ вера;

2 столовые ложки касторового масла;

2 столовые ложки оливкового масла;

Все ингредиенты нужно смешать в одной емкости. Затем однородную смесь нанесите на кожу головы и по всей длине волос. Более интенсивно распределяйте маску на корнях. Спрячьте волосы под специальной шапочкой для душа, заверните голову в полотенце, подождите не менее 1 часа или оставьте на ночь. Затем смойте остатки шампунем с водой комнатной температуры. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Увлажняющая маска для волос с алоэ, медом и бананом

Что вам понадобится?

1 спелый банан;

1 столовая ложка меда;

2 столовые ложки геля алоэ вера.

Измельчите все ингредиенты в блендере, чтобы образовалась однородная масса. Нанесите ее на кожу головы, корни волос, а то, что останется, используйте на общей длине волос. Оставьте маску на 30-60 минут, а затем смойте с помощью шампуня и воды. Такой уход следует делать 1 раз в неделю для профилактики, для лечебных целей – 2 раза в неделю.



Маски для волос с гелем алоэ вера / Фото Pexels

Питательная маска для волос с алоэ и кокосовым маслом

Что вам понадобится?

4 столовые ложки геля алоэ вера;

2 столовые ложки кокосового масла.

Добавьте обе жидкости в один сосуд и перемешайте. Втирайте смесь в кожу головы и наносите на всю длину волос. Наденьте специальную шапочку или обмотайте голову пищевой пленкой, а затем зафиксируйте полотенцем. Пусть маска остается на волосах не менее 30 минут. Затем смойте ее теплой водой с шампунем и используйте кондиционер. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю.