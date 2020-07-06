Дело не в косметике: секреты супермоделей, которые помогают им иметь безупречную кожу

Единогласно успешные модели утверждают, что секрет их красоты – правильный уход за кожей. Они стараются выглядеть так, чтобы могли чувствовать себя уверенно даже без макияжа. У них есть похожие бьюти-привычки, благодаря которым кожа моделей всегда безупречна.