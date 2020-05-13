Демакияж: как правильно очищать лицо от косметики

Создать роскошный мейк-ап проще, чем не забыть его потом смыть. Чтобы кожа всегда оставалась в хорошем состоянии, за ней нужен уход: как до нанесения косметики, так и после. Демакияж – это процедура, во время которой вы очищаете свою кожу от остатков косметики, используя специальные средства.

Если не смывать декоративную косметику с лица, существует большая вероятность преждевременного появления морщин, угревой сыпи, покраснения или воспаления. Не всегда обычное проведение по лицу ватным диском, смоченным в мицеллярной воде, дает желаемый результат. Glamour подготовил 7 подсказок, как правильно делать демакияж. На удивление, это немножко сложнее, чем намочить, промыть и повторить, пишет издание.

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Не спешите

Больше всего это касается демакияжа глаз: чем медленнее, тем лучше.

Пусть технология сделает свою работу,

– говорит дерматолог Ранелла Гирш.

Нанесите средство для снятия макияжа и дайте ему немного побыть на коже. Особенно действенно этот совет работает с тушью для ресниц. Чтобы легче и безопаснее смыть тушь, нужно подержать ватку на глазу несколько секунд. Это размягчит тушь, подводку и тени, и они легко смоются.



Использование средства для снятия макияжа / Instagram / @revitalashsg

Мыло и вода работают лучше, чем салфетки для демакияжа

Салфетки могут быть первым этапом очищения лица от косметики. Нельзя просто воспользоваться такими салфетками и лечь спать. Все равно нужно дополнительно умыться с помощью воды и мыла. Визажист из Нью-Йорка Азра Ред говорит, что неправильно воспользоваться салфетками, а затем увлажнить лицо кремом. Это только забьет всю оставшуюся грязь в поры и обернется для вас появлением прыщей и угрей.

Используйте специальное средство для демакияжа

Большинство женщин неправильно снимают макияж. Об этом свидетельствуют остатки тонального крема или туши на полотенце. Происходит эта неприятность в том случае, если вы не воспользовались специальным средством для снятия макияжа, а сразу начали смывать косметику мылом.

Для женщин с очень сухой кожей использование мицеллярной воды может быть опасным, потому что еще больше ее пересушит. Поэтому попробуйте альтернативу: очищающее масло или бальзам. Эти продукты с легкостью снимают даже очень стойкий мейк-ап. Остатки масла с лица легко удаляются мылом. Если вы совсем не переносите ощущение масла на коже, то попробуйте средства с его содержанием, но на гелевой структуре.

Очищайте края век

Есть одна зона, которой чаще всего пренебрегают во время снятия макияжа. Это внутренний край века. За весь день туда набирается тушь или тени, что может привести к раздражению глаз. Если вы пользуетесь водостойкой косметикой, то ее нужно снимать соответствующим средством. Визажист Ник Бароуз использует ватные тампоны с оливковым маслом, чтобы очищать лицо от остатков водостойких косметических продуктов. Он говорит, что такой способ тщательно все очищает, и не нужно прилагать усилий, чтобы удалить водостойкую тушь с ресниц, ломая и выдергивая их.

Чтобы эффективно смыть тушь с ресниц, подержите несколько секунд ватный диск на глазах, затем осторожно, нажимая им, двигайтесь по направлению роста ресниц.

Очистите линию волос

Соберите волосы назад и тщательно очистите лицо еще раз по линии его роста. Обычно, смывая макияж, мы останавливаемся за несколько сантиметров до места, откуда начинает расти волос. Это происходит на подсознательном уровне, чтобы не намочить прическу. Поэтому там больше всего накапливается остатков косметики, что вызывает закупоривание пор. Именно поэтому сейчас так актуальны махровые косметические повязки для волос. Их используют во время косметических и гигиенических процедур.



Здоровая кожа благодаря правильному демакияжу / Фото Pexels

Ватные диски лучше, чем ватные валики

Хлопковые валики не так тщательно проникают в трудно доступные места на лице, чтобы удалить оттуда косметику. Также они могут ломаться и оставлять волокна на ресницах или коже. Нежелательные остатки ваты могут вызвать раздражение. Идеально для демакияжа подходят плоские ватные диски, прошитые насквозь маленькими стежками.

Всегда увлажняйте лицо после удаления макияжа

Даже, если у вас нет склонности к сухой коже, следите, чтобы лицо всегда было увлажненным. Нанесите бальзам для губ и крем для век после демакияжа. Средства для очищения кожи имеют определенное содержание спирта. Они высушивают те участки на лице, где есть самая чувствительная кожа.