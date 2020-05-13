Домашние бьюти-советы от Хлои Кардашян

Для многих Хлои Кардашян является воплощением идеальной женщины: гладкая кожа, длинные ноги, ухоженные волосы. Залогом своего привлекательного внешнего вида девушки Кардашян всегда называют или продукты собственного косметического бренда, или других, но тоже по цене в сотни долларов. Хлои Кардашян наконец открыла свои бюджетные секреты красоты.

В статье для веб-сайта Poosh

Кортни Кардашян попросила своих сестер и маму поделиться собственными бьюти-лайфхаками. На что Ким ответила: "Я люблю выходить темным карандашом для губ за линию губ". А Кайли примитивно порекомендовала всем увлажнять свое тело специальным лосьоном ее бренда, как она это ежедневно делает сама. И только Хлои дала несколько настоящих советов по уходу за собой дома.

Советы от Хлои Кардашян:

Спасение разбитого продукта для макияжа : если вы разбили бронзер, тени для век, пудру или иное косметическое средство похожей консистенции, не спешите их выбрасывать. Соберите испорченные куски, которые еще полностью не распались, и положите в емкость. Добавьте туда пару капель спирта и прижмите пальцем или ложкой, чтобы сгладить продукт. Оставьте на ночь, а когда проснетесь, то ваша косметика будет целой и без запаха алкоголя.

: если вы разбили бронзер, тени для век, пудру или иное косметическое средство похожей консистенции, не спешите их выбрасывать. Соберите испорченные куски, которые еще полностью не распались, и положите в емкость. Добавьте туда пару капель спирта и прижмите пальцем или ложкой, чтобы сгладить продукт. Оставьте на ночь, а когда проснетесь, то ваша косметика будет целой и без запаха алкоголя. Домашняя маска для волос : можете взять любое масло, которое только есть у вас дома (оливковое, кокосовое, масло авокадо). Нагревайте его примерно на 10 секунд, чтобы оно было теплым, но не горячим. Намажьте им волосы, замотайте в полотенце и оставьте на 20-30 минут. После чего смойте водой с шампунем. Возможно, придется еще намылить дополнительный раз шампунем, чтобы полностью удалить масло с волос. Когда волосы высохнут, то будут блестящими и мягкими.

: можете взять любое масло, которое только есть у вас дома (оливковое, кокосовое, масло авокадо). Нагревайте его примерно на 10 секунд, чтобы оно было теплым, но не горячим. Намажьте им волосы, замотайте в полотенце и оставьте на 20-30 минут. После чего смойте водой с шампунем. Возможно, придется еще намылить дополнительный раз шампунем, чтобы полностью удалить масло с волос. Когда волосы высохнут, то будут блестящими и мягкими. Для роста ресниц : используйте оливковое масло или витамин E вместо дорогих процедур для удлинения ресниц. Оливковое масло и витамин Е действуют как кондиционер, чтобы помочь вашим ресницам расти крепкими и здоровыми. Наносите масло чистой щеточкой или ватным диском. И вы увидите изменения уже через один или два месяца.

: используйте оливковое масло или витамин E вместо дорогих процедур для удлинения ресниц. Оливковое масло и витамин Е действуют как кондиционер, чтобы помочь вашим ресницам расти крепкими и здоровыми. Наносите масло чистой щеточкой или ватным диском. И вы увидите изменения уже через один или два месяца. Домашний скраб: сделайте его из меда и коричневого сахара. По словам Хлои: мед – натуральный и недорогой эксфолиант.

Эксфолиант – это такие продукты, как скрабы, которые используют мелкие частицы, чтобы удалить внешний слой кожи.

Лайфхак в магазине косметики: проверяйте нижние полки. Дорогие продукты всегда выставляют на уровне глаз.

проверяйте нижние полки. Дорогие продукты всегда выставляют на уровне глаз. Домашняя помада для губ: добавьте в свой блеск для губ немного мяты, чтобы губы выглядели пухлыми.

добавьте в свой блеск для губ немного мяты, чтобы губы выглядели пухлыми. Вместо крема для бритья используйте кондиционер или кокосовое масло. Они гораздо больше увлажняют кожу.



Бьюти-советы от Хлои Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Журнал Cosmopolinan отметил, что Хлои так пристыдила своих сестер, которые не знают никаких секретов красоты.