Недавно у меня случился весь день за компьютером признаюсь это непривычно и тут я поняла почему вы так часто просите упражнения для «размять спину» и что-то для офиса. Ловите Каждое упражнение выполняем комфортное и приятное количество раз. 1. Повороты у стены( немного отойти от неё) 2. Roll down с прижатыми ягодицами. Для расслабления поясницы. 3. Скольжение рук по стене. Для расплавления плеч. Не забудьте подтянуть живот. Не прогибать поясницу. Усложнить можно опусканием рук под углом 90 градусов. Приятных вам ощущений ️

A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on Jun 17, 2020 at 12:01am PDT