Как достичь эффекта зацелованных губ: естественное осветление

Тренд на зацелованные губы актуален уже несколько лет. Такого эффекта можно достичь даже без использования других косметических средств. Просто нужен специальный уход за губами. Прежде всего необходимо осветить потемневшие губы и избавиться от нежелательной пигментации.

Соблазнительные розовые губы без толстого слоя помады и других косметических средств – мечта женщин, которые заботятся о своей красоте. Есть несколько советов и лайфхаков от Patch, с которыми сделать зацелованные губы естественным способом проще простого.

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Как ухаживать за губами и достичь эффекта зацелованности?

Пейте много воды в течение дня. Наиболее неэстетично смотрятся сухие шелушащиеся губы. Это случается из-за недостатка воды в организме. Поначалу вы можете не замечать серьезности негативных последствий от нарушения водного баланса. Однако впоследствии, когда губы начнут печь, от лопания будет течь кровь, то вернуть их к надлежащему состоянию будет трудно. Лучше предотвратить проблему и выпивать ежедневно дневную норму воды – минимум 2 литра.

Примечание: чтобы узнать точно сколько воды вам нужно выпивать ежедневно, воспользуйтесь специальной формулой. Это должно быть 4% от вашей общей массы тела. То есть, женщина, которая имеет вес 75 килограмм, должна выпить минимум в день 3 литра воды.

Терапия медом и лимоном. Лимон обладает вяжущими свойствами, которые освещают кожу, а мед имеет увлажняющий эффект. Поэтому в тандеме эти ингредиенты способны творить чудо с вашими губами. Чтобы приготовить целебную смесь, смешайте экстракт или сок лимона с медом в пропорции 1:1. Нанесите на губы и подержите 30 минут. Неиспользованную смесь можно хранить в холодильнике и периодически повторять процедуру – 2 раза в неделю будет достаточно.

Кусочек свеклы . О лучшем природном цвете для ваших губ нечего и думать. Свекла не только подарит губкам привлекательный розовый оттенок, но и обогатит их питательными веществами, которые содержит в своем составе.

. О лучшем природном цвете для ваших губ нечего и думать. Свекла не только подарит губкам привлекательный розовый оттенок, но и обогатит их питательными веществами, которые содержит в своем составе. Миндальное масло . Среди компонентов, которые используют для приготовления увлажняющих бальзамов для губ, является миндальное масло. В нем много витаминов Е и В2. Именно эти витамины хорошо увлажняют и восстанавливают тоненькую кожицу на губах. Чтобы не пользоваться дорогими бальзамами, можно наносить каплю миндального масла на кожу в чистом виде и получать еще лучший эффект.

. Среди компонентов, которые используют для приготовления увлажняющих бальзамов для губ, является миндальное масло. В нем много витаминов Е и В2. Именно эти витамины хорошо увлажняют и восстанавливают тоненькую кожицу на губах. Чтобы не пользоваться дорогими бальзамами, можно наносить каплю миндального масла на кожу в чистом виде и получать еще лучший эффект. Увлажнение и окрашивание розами и розовой водой . Разомните несколько лепестков розы до однородной консистенции. Добавьте в смесь чуточку розовой воды и меда. Все ингредиенты тщательно перемешайте и наносите на губы на 20-30 минут. Такой естественный тинт не только хорошо увлажняет, но и оставляет свежий естественный цвет.

. Разомните несколько лепестков розы до однородной консистенции. Добавьте в смесь чуточку розовой воды и меда. Все ингредиенты тщательно перемешайте и наносите на губы на 20-30 минут. Такой естественный тинт не только хорошо увлажняет, но и оставляет свежий естественный цвет. Скраб из сахара. Скрабирование невероятно важно для вашей кожи. И кожа губ тому не исключение. Просто, чтобы удалить ороговевшие частички с губ, нужно приготовить специальный скраб. Ни в коем случае не используйте для губ и лица один и тот же средство эксфолиации. Поэтому смешайте сахар и миндальное масло, нанесите на губы, осторожно массируйте подушечками пальцев в течение 2-3 минут, пока сахар не растворится полностью. Затем смойте остатки продукта тепленькой водой.

Советы, как достичь эффекта зацелованных губ / Фото Pexels

Сок огурца . Еще одино универсальное натуральное косметическое средство, которое можно вырастить на собственной грядке. Сок огурца хорошо справляется с лечением отечности глаз и шелушение губ. Весомую часть в составе огурца занимает вода, которая увлажнит губы. Кроме этого, сок огурца богат витамином С, который играет ключевую роль в производстве коллагена, помогая коже губ регенерироваться.

. Еще одино универсальное натуральное косметическое средство, которое можно вырастить на собственной грядке. Сок огурца хорошо справляется с лечением отечности глаз и шелушение губ. Весомую часть в составе огурца занимает вода, которая увлажнит губы. Кроме этого, сок огурца богат витамином С, который играет ключевую роль в производстве коллагена, помогая коже губ регенерироваться. Пышные губы с помощью клубники . Если разрезать ягоду клубники пополам и провести серединкой по губам, то вы легко добьетесь желаемого эффекта зацелованности. Также можно приготовить маску для губ из клубники: разомните ягоду и добавьте оливкового масла или меда, чтобы смесь загустела. Потом намажьте ею губы минимум на час или можно даже оставить на ночь.

. Если разрезать ягоду клубники пополам и провести серединкой по губам, то вы легко добьетесь желаемого эффекта зацелованности. Также можно приготовить маску для губ из клубники: разомните ягоду и добавьте оливкового масла или меда, чтобы смесь загустела. Потом намажьте ею губы минимум на час или можно даже оставить на ночь. Скраб из пищевой соды . Сода способна невероятно отбеливать кожу. Поэтому можно взять 2 чайных ложки соды, залить небольшим количеством кипяченой воды и массажными движениями втирать в губы. Таким образом также отшелушиваются отмершие клетки кожи. Не смотря на чудодейственные свойства соды, она очень пересушивает губы, поэтому сразу после процедуры увлажните необходимые участки миндальным маслом или вазелином.

. Сода способна невероятно отбеливать кожу. Поэтому можно взять 2 чайных ложки соды, залить небольшим количеством кипяченой воды и массажными движениями втирать в губы. Таким образом также отшелушиваются отмершие клетки кожи. Не смотря на чудодейственные свойства соды, она очень пересушивает губы, поэтому сразу после процедуры увлажните необходимые участки миндальным маслом или вазелином. Алоэ вера. Сок этого растения используют во многих лечебных целях. Наносите его в чистом виде на губы. От регулярного использования вы увидите изменения: губы будут увлажненными и мягкими.

Скраб для губ в домашних условиях / Instagram / @ksanakotova

Одной из весомых причин, почему губы тускнеют и теряют естественный розовый пигмент является курение. В статье Patch отмечают, если вы страдаете от того, что у вас темные губы и хотите их осветлить, то избавьтесь от привычки курить.