Ева Мендес позволила, чтобы дочери сделали ей макияж: результат на фото

Застрять больше, чем на 2 месяца на карантине с маленькими детьми, наверное, самое тяжелое испытание для молодых мам. Одной из них стала Ева Мендес. Американская актриса, чтобы развлечь своих дочерей, согласилась быть моделью для их макияжа.

У Евы Мендес есть 2 дочери: Эсмеральде 5 лет, а Аманде – 4. Девушки выпросили у мамы разрешение ее накрасить. Наконец женщина согласилась и зафиксировала результат на фото, которое опубликовала на своей странице в инстаграме, и подписала: "Они победили".

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Не смотря на то, что лицо Евы выглядело, как лист из раскраски, снимок собрал много предпочтений и комментариев от аудитории актрисы. Люди начали делиться своими семейными историями. Если другие публикации знаменитости ранее имели в среднем от 30 до 50 тысяч лайков, то вышеупомянутая получила свыше 108 тысяч.

На фото видно, что Эсмеральда и Аманда отдают предпочтение ярким акцентам в макияже. Они нарисовали маме тенями синие веки и фиолетовые губы. А также сделали контур лица красным, оранжевым, черным и салатовым цветами.

Развлечения с помощью создания макияжа на матери семейства для дочерей Евы Мендес и Райана Гослинга – не новость. Они практиковали такое занятие еще в начале мая. Однако, если сравнить 2 фото, то видим, что навыки нанесения макияжа у девочек значительно улучшились.

Ева Мендес много и регулярно говорит о своих детях в социальных сетях, но фото не выкладывает. Недавно один из подписчиков в инстаграме женщины поинтересовался, почему она не показывает девочек. На что Ева конструктивно ответила: "Я установила определенные границы. Мои дети еще слишком маленькие, чтобы понять зачем размещать фото в соцсетях и не могут дать на это согласия. Пока я не получу согласия от своих дочерей, то не могу публиковать их снимки".