Ежедневный макияж: как создать идеальную основу

Техника ежедневного макияжа кажется простой. Однако существуют советы, которые помогут вам незаметно подчеркнуть натуральную красоту и не тратить много времени на создание мейкапа каждое утро. Важнейшими шагами считают нанесение тональной основы и консилера.

Основные продукты, на которых базируются все последующие этапы макияжа, это тональная основа и консилер. Важно нанести их правильно, чтобы создать естественную текстуру и цвет на коже. Цифровой журнал Marie Claire поделился действенными советами, зная о которых легко сделать основу под макияж максимально похожей на кожу.

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Как создать идеальную основу под макияж

Не смешивайте на лице

Перед тем, как наносить тональную основу на лицо, хорошо вымойте руки. Затем выжмите необходимое количество продукта на руку и специальной кисточкой или бьюти-блендером начинайте создавать тон. Таким образом результат будет выглядеть натурально, а все неровности на коже будут замаскированы. Также не забывайте использовать тональную основу на шею, чтобы убрать контрастный переход от одного тона лица до другого тона шеи.

Нужно наносить основу под макияж специальной кистью / Фото Unsplash

Координируйте количество консилера

Темные круги под глазами можно замаскировать консилером. Выбирайте продукт с легкой текстурой, так как для этого участка на лице не стоит использовать слишком мощное маскировочное средство. Специальной кисточкой нанесите немного консилера под глаза. Также это можно сделать пальцами. В таком случае продукт нагреется от температуры тела, поэтому он будет натуральнее выглядеть на коже. Важно знать, что основа, которой вы хотите скрыть синяки под глазами, должна быть светлее, чем кожа на этом месте. Тогда взгляд будет более выразительным и свежим.

Не забывайте о точечной маскировке

Если на коже вашего лица есть прыщи и неровности, которые требуют использования большего количества косметической основы, то не нужно наносить несколько грубых слоев, чтобы их замаскировать. Поэтому прежде всего нанесите тональную основу тонким слоем. Сделайте это специальной кисточкой или губкой, но накануне смочите их немного в теплой воде, чтобы основа расплавилась и лучше "легла" на кожу. В частности, она должна соответствовать вашему тону лица, а другие продукты, которые следует использовать точечно, чтобы скрыть все недостатки на коже, должны быть темнее.

Техника нанесения основы под макияж / Фото Pexels

Прорисуйте контур губ

Это особенно важный шаг, если вы пользуетесь губной помадой. Выполнив его, линия губ становится более четкой. Нанесите чистой кисточкой тонкий слой тональной основы на губы. Таким образом устойчивость помады будет длительней. Затем возьмите консилер такого же светлого оттенка, как использовали под глаза, и прорисуйте контур губ.