Гендер и цены: исследование, почему увлажняющие средства для женщин дороже, чем для мужчин

На рынке красоты можно заметить тенденцию, что увлажняющие средства, предназначенные для женщин, значительно дороже, чем мужские. Причина разницы в стоимости не понятна. Так как компоненты, почти одни и те же.

Дерматологи Массачусетской больницы общего профиля (MGH) провели исследование, суть которого описали Medical News. Пользоваться увлажняющими кремами, сыворотками или лосьонами рекомендуется, как женщинам, так и мужчинам. "Если кожа обезвожена, это может привести к серьезным проблемам, таким как экзема и розацеа", – говорит ведущий автор исследования Марианна Сенна, доктор медицинских наук, отдел дерматологии MGH.

Больше о науке Исследование показало, кому больше помогают: красивым женщинам или нет

Напомним: розацеа – хроническое заболевание кожи лица, которое проявляется стойким покраснением, с периодическими обострениями, которые сопровождаются характерной сыпью. То есть, у вас наблюдается расширение капиллярной сетки и появление телеангиэктазий – сосудистых звездочек.

В 2018 году вышеупомянутые исследователи также интересовались вопросом, почему цена косметических средств зависит от пола человека, для которого она создана. Они сравнили уходовую косметическую продукцию на трех сайтах: Amazon, Target и Walmart. И сделали вывод, что расхождение цен базируется на гендерной основе. Таким образом дерматологи хотели привлечь внимание к этой проблеме. Но прошло время, провели повторное исследование, и результаты снова неутешительные.

Несмотря на некоторые недавние усилия правительства, направленные на ограничение различий в ценовых показателях на рынке розничной торговли, наше исследование показывает, что дискриминационное ценообразование сохраняется. Вопрос, как от него избавиться, остается открытым,

– объясняет Марианна.



Почему увлажняющие средства для женщин дороже, чем для мужчин / Фото Unsplash

Суть исследования

Исследователи изучали три маркетинговые критерии, по которым можно корректировать цену: шрифт, цвет или графика упаковки и форма. Из 54 увлажняющих средств для мужчин на 47 было указано именно слово "мужчина", как трюк для продажи. Ориентированные на женщин, из 56 средств лишь 3 четко обозначили: "для женщин". Однако продукты, которые должны покупать женщины, в среднем дороже на 3, 09 доллара за унцию, чем те, которые изготовлены для мужчин. Хотя общее количество унций жидкости на бутылку существенно не отличалось.

Унция – название единицы измерения массы, а также меры объема жидких тел и одной единицы измерения силы, которая не соответствует международной системе единиц измерения. 1 жидкая американская унция равна 29, 56 миллилитра.

Также нет веских различий в свойствах. Как мужские, так и женские увлажняющие средства предлагают защиту от солнца, антивозрастной эффект, предназначенные для чувствительной кожи, гипоаллергенные и рекомендованные дерматологами.

Авторы исследования отмечают, что будут продолжать изучать причину гендерной дискриминации в стоимости на уходовую косметику.