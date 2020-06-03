Главная холостячка страны поделилась бьюти-секретами: Мишина о красоте, комплексах, фигуре
Недавно страну потрясла новость о новом шоу на СТБ – "Холостячка", премьера которого состоится уже осенью 2020 года. Ксения Мишина станет главной героиней реалити-шоу. За ее сердце будут бороться десятки мужчин. Она имеет неповторимые природные внешние данные, но уверяет, что без дополнительного ухода легко потерять красоту.
Ксения Мишина появилась на экранах телевизоров относительно недавно. И сразу завоевала расположение миллионов телезрителей. Секретами своей красоты актриса поделилась в интервью Cosmopolitan.
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О правилах красоты Ксении Мишиной
- Ксения говорит, что в повседневной жизни старается пользоваться декоративной косметикой только по особому случаю, а так предпочитает лицо совсем без макияжа. Работая в сфере киноиндустрии, грим является частью рабочего процесса, поэтому необходимо позволять коже "подышать".
- Тоник, комплекс для увлажнения из 3 продуктов, масло, скраб и крем для тела, уход для волос, питьевая вода – это те средства, без которых холостячка не представляет своего дня.
- Для ухода за волосами победительница 6 сезона "Танцев со звездами" использует косметику корейского бренда Lador и полностью ею довольна.
- Ксения старается прислушиваться к потребностям своего тела. Сейчас она чувствует, что для красивого и здорового вида ему требуется регулярное скрабирование. В частности актриса признается, что зависима от приятных ароматов, поэтому при выборе уходового средства обращает внимание также на запах. Она также посещает косметолога, делает чистку лица, пилинг и процедуры по увлажнению кожи.
- Женщина смело отвечает, что ей приходилось бороться с комплексами. И вывела для себя действенный метод, как от них избавиться: поймите, примите и сделайте их невозможными.
- Эталона женской красоты у Ксении нет. Она любит пробовать на себе образы конкретных людей, которые ее вдохновляют. Затем от каждого берет понемногу и создает собственный оригинальный стиль поведения.
- Актриса не против пластической хирургии, если это необходимо. Но на себе еще не экспериментировала.
- Танцы для Ксении Мишиной с недавних пор стали любимым видом спорта.
- Чтобы избежать проблем на коже, звезда пытается добавлять в свой рацион максимум сезонных продуктов и не употребляет фаст-фуда.
- Нужно постоянно прорабатывать свое внутреннее состояние, чтобы достичь гармонии, рекомендует Ксения Мишина. Сохранять эмоциональное равновесие ей помогает сын. Он для нее своеобразный источник гармонии.