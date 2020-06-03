Недавно страну потрясла новость о новом шоу на СТБ – "Холостячка", премьера которого состоится уже осенью 2020 года. Ксения Мишина станет главной героиней реалити-шоу. За ее сердце будут бороться десятки мужчин. Она имеет неповторимые природные внешние данные, но уверяет, что без дополнительного ухода легко потерять красоту.