Вы когда нибудь замечали, что вас запутывают и проверяют ... ситуации? ⠀ Что вот вдруг снова вы слышите те же слова, выражения, моменты ... некая цикличность ... ⠀ Мы зачастую сомневаемся и поддаёмся слабостям ... Повтор ситуаций существует лишь для исправления ошибок и укрепления силы воли ... Лабиринт! Где ты должен найти выход, чтобы быть Абсолютным, Счастливым ... ⠀ Style: @lmari_brand Muah: @katerinachernika

