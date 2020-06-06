Грубость или милость: как выбрать форму бороды, чтобы изменить вид лица
Решиться отращивать бороду – это лишь первый шаг на пути к кардинальной смене имиджа. Также нужно удачно подобрать форму бороды в соответствии с особенностями вашего лица.
Борода должна подчеркивать ваши преимущества и скрывать недостатки. Например, нижнюю часть треугольного лица можно визуально расширить с помощью бороды, а округлую – удлинить. Ukrhealth рассказал о формах бороды, которые пойдут именно вам.
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Как выбрать бороду?
- Если у вас удлиненное лицо, то запустите бакенбарды и усы. Они визуально сделают его круглее. Обратите внимание на широкие баки или стиль "Дали".
- Обладателям круглого лица подойдуть бороды квадратной и треугольной формы с четкими контурными линиями. Идеальными вариантами для вас будут: козлиная бородка, "Ван Дайк", "Бальбоа", "Воробей", "Заппа", "Островок" или эспаньолка.
- Легче всего выбирать бороду для овального лица. Вам подойдет любая форма.
Типы бороды / Фото Sborodoy
- Квадратное лицо лучше всего будет выглядеть с бородой треугольной формы. Она заметно удлинит его. В таком случае выбирайте козлиную или голливудскую бородки, "Якорь".
- Совместить бороду и усы можно счастливчикам с ромбовидным типом лица. Вам подойдут: борода "Ширма", "Якорь" и усы "Фу Манчу" или "Уинфилд".
- Треугольное острое лицо соответственно нужно округлить. Поможет вам в этом классическая или голливудская бородки, "Якорь", "Ван Дайк", "Старый голландец".