Гуманные бренды, которые не тестируют косметику на животных

Благодаря волне экоактивизма много косметических брендов отказались проявлять жестокость к животным. То есть, они не тестируют свои продукты на животных и не доверяют это третьим лицам. Проверка реакции на конкретный ингредиент на животных обычно заканчивается для них ожогами кожи, потерей зрения, неспособностью нормально функционировать или вообще летально.

Некоторые косметические бренды уже десятилетиями этически относятся к животным и не используют их для экспериментов. Другие только недавно осознали, что это ужасный метод создания безопасной для людей косметики. Поэтому они также отказались от тестирования на животных: лучше поздно, чем никогда. Редакция WoMo отобрала 10 примеров этических брендов, продукцию которых можно приобрести в Украине.

Важно знать: Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных

1. Inglot

Это известный польский бренд, который популярен среди украинских красавиц. Продукция бренда существует на рынке красоты больше 30 лет. Они славятся большим выбором декоративной косметики, но развиваются и начали готовить уходовые линейки.

Два года назад представители Inglot заявили, что они используют альтернативные методы тестирования косметики. Также бренд есть в "белом списке" PETA. Продукция брендов, которые входят в этот список маркируется логотипом с изображением белого кролика. Это значит: чтобы создать ваше любимое средство, не понадобилось убивать ни одно животное.

PETA – это организация, ведущая борьбу за права животных. Все, кто в их "белом списке" изготавливают продукцию "cruelty-free". То есть, косметика без жестокости, которая не тестируется на животных и не содержит компоненты, полученные от мертвых животных.

2. e.l.f

Компания производит доступную продукцию. Более 15 лет e.l.f Cosmetics создают декоративные и уходовые косметические средства. Наиболее популярные среди них: тональная основа без масла, палетка матовых теней, HD-пудры, разноцветные скрабы для губ и жидкие матовые помады в десяти оттенках.

Представители бренда говорят, что больше своих продуктов любят только животных, поэтому не могут одним жертвовать ради другого. e.l.f Cosmetics не только имеют лицензию от PETA, но и в июле у них постоянно месяц "cruelty-free". За это время 10% полученных денег от продажи косметики они отдают на благотворительные инициативы, которые занимаются защитой животных.



Натуральные компоненты для изготовления косметики / Фото Pixabay

3. NYX

В 1999 году профессиональная визажистка Тони Ко основала этот бренд. Сейчас ее продукцию можно приобрести в 70 странах мира, включая Украину. NYX отличается оригинальной цветовой гаммой своих помад и подводок: зеленые, голубые, с разнообразными по форме и окраске блестками.

Основательница бренда в 2014 году продала косметическую линию бренду L'Oreal, который имеет плохую репутацию из-за неэтичного тестирования своих средств на животных. Несмотря на это у NYX все еще сертификат PETA.



Изготовление косметики / Фото Unsplash

5. Urban Decay

Поклонницы бренда в один голос говорят, что косметика – это не инструмент, чтобы маскировать свои недостатки, а способ самовыразиться. А компания позиционирует свою продукцию, как "женственную, опасную и веселую". У них есть универсальные палетки теней для век в нюдових оттенках, жидкие подводки с эффектом металлика, помады ярких цветов, фиксаторы для макияжа и многое другое.

Здесь ситуация похожа, как у NYX. Urban Decay также является частью компании L'Oreal. Однако, как и во всех дочерних компаниях, Urban Decay не менее, чем на 50% контролирует процесс создания косметических средств под своим логотипом. Поэтому на их сайте есть изображение белого кролика и раздел с продуктами с веганским составом.

5. Dushka

Основательница компании начинала с того, что самостоятельно варила мыло. Сейчас это популярный на всю Украину одесский бренд натуральной косметики. В основном они создают уходовую продукцию для волос, тела и лица. Особенностью косметики от Dushka является разнообразие запахов: шоколад, ваниль, жевательная резинка, фрукты. Иногда вместо того, чтобы намазаться кремом, хочется его съесть.

Команда Dushka категорически против тестирования косметики на животных. Но говорят, что новый продукт всегда тестируют на себе, а только потом продают клиентам.



Органично изготовленная косметика / Фото Pixabay

6. Benton

Корейский бренд назван в честь Бенджамина Франклина, который со временем не старел, а становился моложе. Представители компании в шутку говорят, что с их постоянными клиентками будет так же. Корейская косметика Benton быстро завоевала доверие и приверженность украинских женщин.

Главная функция продукции бренда направлена ​​на сохранение молодости кожи. Кроме "cruelty-free" лицензии от PETA, в 2013 году бренд Benton получил сертификат Ecocert. Он подтверждает качество натуральной и органической косметики.

7. Weleda

Экологическая рациональность – принцип немецкого бренда. Компания Weleda производит натуральные и органические продукты по уходу за собой. У них даже есть линейка для беременных. "78% сырья мы получаем из сертифицированных органических и биодинамических хозяйств или из контролируемых мест естественного роста", – отмечают в Weleda.

В их ассортименте более сотни различных продуктов по своему использованию.



Натуральная косметика / Фото Pixabay

8. LUSH

Это один из тех брендов, которые установили принцип не тестировать косметику на животных, когда это еще не привлекало такого внимания. С 1991 года и до сих пор в LUSH максимально экологичный подход к изготовлению косметики. Их продукцию можно узнать по насыщенному запаху и яркими цветами.

В составе продукции LUSH есть целебные травы, эфирные масла, фрукты. Часть изделий содержит ингредиенты животного происхождения: воск и мед.

9. Planta

Относительно новый украинский бренд из Днепра. Уже семь лет он производит органическую косметику, натуральные средства гигиены и бытовой химии. В процессе создания продукции производители не используют даже животных жиров или компонентов нефти. Все делают исключительно из растений и минерального сырья. Бренд пропагандирует не только этическое отношение к животным, но и всего живого в целом.

Упаковки для косметики Planta также в стиле принципов компании: сделаны из вторичных отходов, пригодных для переработки.



Этичное отношение к животным / Фото Unsplash

10. GUAM

Компания основана в Италии. Ее существованию в индустрии красоты больше 30 лет. Продукция бренда – уходовые средства для тела, лица и волос. Особенность косметики GUAM в том, что в ее составе есть смесь нескольких видов водорослей. Другие составляющие тоже органические: морская соль, фильтрованная вода, эфирные масла, натуральные глины.

В компании уверяют, что никогда не тестировали свою продукцию на животных, а упаковывают ее в материалы, полученные от вторичной переработки.