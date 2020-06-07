Растет спрос – растет предложение. Раньше женщины могли одними тенями для век сделать весь контур лица, но теперь для покраски каждого участка кожи есть отдельный продукт.

Еще недавно матовая пудра была на пике популярности, потому что ею маскировали лишний блеск на лице. Однако сегодня женщины скупают множество косметических продуктов с содержанием блесток. Среди них: хайлайтер, бронзер, люминайзер, о которых подробнее рассказал Wunder2.

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Хайлайтер

Он предназначен для корректировки формы лица и создания равномерного тона кожи. Делает хайлайтер это с помощью эффекта освещения отдельных участков на лице. Кожа начинает сиять, потому что в хайлайтере есть светоотражающие частички.

Как использовать?

Хайлайтер нужно наносить на выступающие участки лица, поскольку именно на них в первую очередь падает свет: верхняя часть скул, "птичка" верхней губы, внутренние уголки глаз, центр лба, выступающая часть подбородка, кончик носа. В частности именно этот продукт визуально делает глаза большими, сужает широко поставленные глаза, уменьшает нос, если нанести его вдоль "спинки" носа, и удлиняет, если намазать кончик.

Хайлайтер бывает кремовым и сухим, поэтому наносить его можно кисточкой для пудры, бьюти-блендером или просто пальцами.



Как хайлайтер придает коже блеск / Фото Pexels

Бронзатор

Этот продукт бывает обычно в темных оттенках, матовый и с содержанием шиммера. Его основная функция – создать эффект загара. А опасность использования бронзера в том, что с ним легко переборщить. Поэтому будьте осторожны. На загорелое лицо лучше его не наносить.

Как использовать?

Наносите бронзер на зоны, которые загорают первыми: линия роста волос, скулы, нос, височная часть. Для целостности образа добавьте чуточку продукта на участок декольте, ключицу, шею.

Продукт можно купить в жидком и сухом виде. Поэтому для его применения используйте круглую кисточку из синтетического ворса или собственные пальцы.



Коррекция лица с использованием бронзера / Фото Pexels

Люминайзер

Или шиммер. То есть блеск. Независимо от названия продукт делает кожу лица сияющей, даря ей эффект свежести. Светоотражающие частицы в люминайзере не такие концентрированные, поэтому его разрешается наносить на все лицо, а вышеперечисленные продукты только локально. Также люминайзер может скрывать мелкие недостатки на вашей коже: постакне, неровности тона, синяки под глазами. Поэтому выбирать его нужно в соответствии с оттенком кожи.

Как использовать?

По желанию используйте люминайзер для целого лица или подчеркивайте только отдельные участки: под бровями, скулы, центр спинки носа, внутренние уголки глаз, "птичка" верхней губы.

Люминайзер бывает пудовым и кремовым, поэтому его удобно наносить специальной кистью, бьюти-блендером или пальцами.