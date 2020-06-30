Кэти Джейн Хьюз – мастерица макияжа. В индустрии красоты ей прочат звание новой Лизы Элдридж. На инстаграм-аккаунт женщины подписаны более 500 тысяч человек. Ведь именно там она делится идеями для оригинального макияжа и советами, как облегчить свою бьюти-рутину.

Недавно визажистка на видео показала, как можно быстро и легко нарисовать стрелку на веке специальным лайнером. Таким образом можно получить эффект "кошачьего глаза". Allure узнал больше о собственной технике Кэти Джейн Хьюз, которая помогает ей создавать идеальный макияж глаз.

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Простая хитрость визажистки заключается в необычном нанесении лайнера на веко. Чтобы вы были довольны результатом "крылатой" стрелки, необходимо иметь подводку-лайнер, зеркало и свободных 10-15 минут. Кэти опубликовала короткое видео, но суть лайфхака легко понять. В описании женщина добавила: "Совет для лайнера: попробуйте наносить ваш продукт маленькими кусочками".

Чтобы донести в чем заключается суть техники, визажист провела странную, но понятную аналогию: "Это похоже на строительство дома из кирпича. Вы берете по одному кирпичу и создавая из них единое целое. Имеется в виду, если вы делаете это хорошо и медленно, то сможете управлять каждым шагом, чтобы легко было что-то изменить или добавить. Здесь речь идет о добавлении продукта немного каждый раз, чем взять много за один раз".

Хьюз отмечает, что наносить подводку необходимо медленно за линией роста верхних ресниц как можно ближе к ним. К одному короткому отрезку добавляйте следующий и так до конца. Затем закрасьте пространство внутри стрелки. Этот способ помогает контролировать процесс и выполнить работу качественно.

Такой совет является замечательным не только для начинающих в макияже, но и поможет многим профессионалам быстро и аккуратно рисовать стрелки.