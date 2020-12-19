В 2021 году в моде будут непринужденные стильные прически, которые демонстрируют женскую легкость и непосредственность. Если вы и дальше выбираете сложные "идеальные" укладки и плетения, то вам следует отказаться от них, если хотите оставаться в тренде в следующем сезоне.

Из моды уже давно вышли объемные начесы на затылке или "вафельная" укладка, поэтому в 2021 году похожие прически не стоит делать. Cosmopolitan сделал подборку антитрендових причесок для следующего года.

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Антитрендовые прически 2021

Объемный начес на затылке, который неудачно "вытягивает" форму головы

"Вафельная" укладка уже давно не в моде

Косы остаются актуальной классикой, но не настолько объемные

Слишком структурированные объемные прически

Старомодные локоны, которые имеют слишком искусственный вид

Структурированные пряди и косичка сверху

Выглядит очень сложно, но идеально уложенные локоны больше не в тренде

Тугие косы оставьте в 2010-х

Много лака и блесток – не стоит

"Воздушная" челка и объемная коса на макушке