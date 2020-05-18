Идеальные стрелки с помощью подручных материалов: как нарисовать

Наверное, каждая девушка мечтает быстро и ровно рисовать подводкой стрелки на глазах. На самом деле это тяжело. Даже не всем профессиональным визажистам удавалось сразу овладеть этой сложной техникой. Но стрелки – это универсальный макияж: как на каждый день, так и на вечеринку. Поэтому нужно приложить усилия, чтобы научиться их создавать, потому что результат того стоит.

Невозможно выйти со стандартного бьюти-урока о том, как рисовать стрелки, и за 5 минут сделать их идеальными. Нужно также знать несколько секретов, которые облегчат это занятие. 5 лайфхаков от lady.tochka.net именно то, что надо. Вы удивитесь, какие подручные материалы вам помогут.

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Банковская карта или визитка

Ровные стрелки можно нарисовать, если в доме есть твердая карта: банковская, визитка, на скидки и другие. Возьмите одну из них и прижмите к внешнему уголку глаза в направлении по диагонали. Проведите линию вдоль карты. Если вы прижали карту к лицу ровно, то и стрелка получится такой же. Этим лайфхаком можно пользоваться не только для жидкой подводкой, но и для теней, чтобы создать "эффект кошачьего глаза".

Скотч

Возьмите 2 маленьких кусочка скотча и наклейте у внешних уголков глаз. Вы можете под любым углом их зафиксировать. Все зависит от того, какая стрелка вам нужна. Если для создания стрелок вы используете жидкую подводку, то дайте ей полностью высохнуть. Только тогда снимайте скотч.



Идеальная стрелка с помощью скотча / Фото Justwomen.club

Ложка

Можно взять как столовую, так и чайную обычную ложку. Ручку ложки примените, как линейку. И с ее помощью прорисуйте нижнюю линию стрелки. Далее приложите черпало ложки к веку чуть выше наружного угла глаза, чтобы закончить начатое. Расстояние второй линии от первой зависит от того, насколько толстую вы хотите стрелку.



Пошаговая инструкция, как с помощью ложки нарисовать стрелку / Фото Помада

Специальный трафарет

Купить трафарет для стрелок можно и в самом маленьком косметическом магазине. Они удобны в использовании, поскольку имеют уже готовые отверстия для стрелок различных форм. Трафарет нужно приложить к веку и просто закрасить отверстие подводкой или карандашом.



Как нарисовать стрелку с использованием трафарета / Фото Justwomen.club

Зубная нить

Наверное, самая легкая техника создания идеальных стрелок. Возьмите зубную нить, зафиксируйте пальцами на том месте, где должна быть стрелка. Проведите по ней лайнером для глаз. Затем таким же способом сделайте вторую линию и закрасьте посередине.