Кто-то с каждого следующего понедельника идет приводить себя в форму в спортзал, а кто-то – Хэлли Берри. 53-летняя американская киноактриса, которой всегда хватает мотивации для работы над собой.

Хэлли большую часть своей жизни посвятила съемкам . Она была лауреатом таких важных премий в индустрии кино, как "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Теперь она активнее развивает собственную фитнес-программу в онлайн формате, которая называется Fitness Friday. В своем инстаграме голливудская звезда делится секретами идеальной фигуры и заставляет других заниматься спортом.

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Одной из последних публикаций в профиле Хэлли стало видео, на котором она снимает корсет для фитнеса и демонстрирует свой рельефный животик. Фигура актрисы еще раз доказывает, что оставаться красивой и иметь хорошую форму тела можно в любом возрасте, если работать над собой.

Мотивирующее видео набрало почти полмиллиона просмотров и более 2 тысяч комментариев. Аудитория Хэлли Берри в приятном восторге от физических достижений своего кумира. Люди пишут в комментариях, что по-доброму завидуют ей, потому что хоть и намного моложе, но никак не могут собраться с силами и начать заниматься спортом.