Лето только началось, а в соцсетях резко возросло количество фото с изображениями яркого маникюра. Для жаркого времени года и дизайн на ногтях нужен соответствующий. Сейчас самое время его обновить.

Иногда хочется все и сразу. Особенно, если это касается летнего маникюра. Вариантов много, но стоит обращать внимание на трендовые. 24 канал собрал идеи для оформления ваших ногтей в летний сезон, которые уже успели полюбиться в инстаграме.

Читайте также: Пирсинг на ногтях – новый тренд в маникюре

Нейл-арт это уже не просто украшение для ногтей, а отдельный вид искусства. Мастера маникюра проходят различные курсы, обучение, совершенствуют свои навыки, чтобы удовлетворять оригинальные потребности своих клиенток. Поэтому к выбору дизайна для ногтей нужно подходить ответственно. Однако иногда бывает так, что среди большого количества вариаций цветов, стразов, рисунков, наклеек трудно остановиться на чем-то одном. Тогда результат один: ногти однотонного цвета.

Чтобы этого не случилось, предлагаем вам вдохновиться летними идеями для маникюра, которые мы нашли на просторах инстаграма: