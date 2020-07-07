Как иметь красивую фигуру без особых нагрузок: утренний ритуал звездного тренера Меган Руп
Для стройной фигуры не столь важны силовые тренировки. Можно выполнять простые упражнения, но регулярно. Таким образом эффект будет заметнее. Вам понадобится немного времени, сила воли и утренний ритуал фитнес-тренера Меган Руп.
Тренировки, которое Меган Руп выполняет каждое утро после сна, предусматривает не только улучшение вашей формы, но и содействие хорошему настроению на весь день. InStyle пишет, что тренер включает веселую музыку и наслаждается выполнением легких упражнений, потому что представляет, как это полезно повлияет на ее тело.
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Какие упражнения выполнять, чтобы иметь красивую фигуру
Здесь собрано 6 эффективных и простых упражнений, в которых делается акцент на пресс. ABS – это такая форма фитнеса, на которой специализируется звездная тренер Меган Руп. Тренировка, которую она делает каждое утро базируется на этой технике. Выполнять его можно в любом месте и специальный инвентарь не нужен.
Возьмите коврик для йоги и станьте в позу планки: руки положите на коврик на ширину плеч, центр живота потяните в направлении к позвоночнику, локти пусть будут расслабленными, представьте, что они растут из плеч.
- Тянуть колени. Поднимите правое колено и дотянитесь им до правого локтя. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 4-8 раз. С другой ногой и рукой сделайте то же.
- Стеклоочиститель. Правая нога должна быть прямой, проводите пальцами до правого угла коврика для йоги. Верните ее на место и сделайте 4-8 повторений. На другую ногу тоже.
- Паук. Повторите такое движение, как в стеклоочистителе. Однако на этот раз тяните правое колено в сторону правого бицепса. Повторите упражнение на обе ноги по 4-8 раз.
ABS на спине
Лягте спиной на коврик для йоги так, чтобы нижняя часть спины касалась его.
- Каблуки на каблуке. Согните ноги в коленях, а голову зафиксируйте в ладонях, грудь должна тянуться вверх. Коснитесь обеими пятками, соединяя колени, и верните ноги в исходное положение. Выполните 8-12 повторений.
- Столешница с нажатием на ладонь. Ноги поднимите вверх и согните в коленях, создавая ожог, когда нажимаете на них ладонями. Зафиксируйте положение на 15-30 секунд.
- Алмазные подъемники. Сведите пальцы ног вместе, а колени наоборот разведите по сторонам. Ваши ноги должны образовать фигуру, которая будет напоминать ромб. Руки держите за головой, а ноги поднимайте и опускайте. Повторите упражнение 8-12 раз.
Чтобы тренировка была эффективнее, повторите комплекс упражнений 2-3 раза.