Инъекций много не бывает: у кого самые большие губы в мире

Андреа Иванова – 22-летняя девушка из Болгарии. Также ее называют "куклой Барби". Только девушка реальная. Она студентка факультета немецкой филологии в Софийском университете. Несмотря на обучение, Андреа успевает делать регулярные инъекции, поскольку стремится стать обладательницей крупнейших губ в мире.

Изменять внешность Андреа Иванова начала в 2018 году. С тех пор она успела сделать 20 уколов гилауроновой кислоты в губы, сообщает Mirror. Девушка – активная пользовательница сети инстаграм. У нее, почти 49 тысяч подписчиков. Там она отчитывается о своих впечатлениях после каждой процедуры красоты. Недавно поделилась снимком после 20 инъекции.

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Блогерка публикует в инстаграме не только свои фотографии, но и фото статей из разных изданий, которые о ней пишут. Аудитория "реальной Барби" условно разделилась на два лагеря. Одним не нравится, как выглядят ее губы: "Разве этому миру больше ничего не можешь предложить, кроме еще одной пары перекачанных губ?" – пишет пользователь инстаграма в комментариях к фото Ивановой. Другие с расположением относятся к таким поступкам. С другой стороны, это может быть просто сарказм: "Больше лучше", "Я люблю идеальные большие губы Андреа".

Так выглядит Андреа после 20 инъекций:

Каждая инъекция обходится болгарке ориентировочно в 164 доллара. То есть, больше 4 тысяч гривен. Андреа рассказывает в инстаграме, что хочет продолжать увеличивать губы. Но врачи предостерегают ее от этого. Говорят, что следующую инъекцию сделают минимум через 2 месяца. Однако она не понимает почему, потому что чувствует себя прекрасно и считает свои новые губы милыми. В частности добавляет, что трудно есть было только в день процедуры и еще 2-4 дня спустя.

Андреа Иванова во всех своих интервью говорит, что довольна тем результатом, который имеет сейчас. С большими губами она чувствует себя увереннее и счастливее. Поклонница коррекции объема губ хвастается, что посетила почти все клиники для эстетических процедур в Софии (столице Болгарии) и попробовала разные виды наполнителей для губ.



Фото "до" и "после" / Instagram / @ phosphenes.lux

Андреа не уверена, что имеет самые большие губы в мире, но одни из крупнейших – точно. Останавливаться она не собирается.