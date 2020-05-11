Ингредиенты, которые нельзя использовать для ухода за кожей: противопоказания дерматологов

Производить средства для ухода за кожей в домашних условиях – очень удобно. А с другой стороны, иногда бывает даже опасно. Из-за собственной неосведомленности мы верим всем рецептам на интернет-форумах. Поэтому можем использовать продукт, который принесет коже больше вреда, чем пользы.

Перед тем, как создавать средства для ухода за кожей дома, нужно узнать советы специалистов. Так что люди находятся на самоизоляции и не имеют возможности купить любимые косметические средства, они используют метод "сделай сам". По словам дерматологов: изготовление косметических средств дома может быть очень полезным для вашего лица и тела, пишет Allure.

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Сертифицированные дерматологи Ава Шамбан из Калифорнии, Мона Гохари из штата Коннектикут и Рита Линкер из Нью-Йорка сошлись во мнении, что существует определенный риск в создании косметических средств в домашних условиях. Однако, зная, какие точно ингредиенты нельзя использовать, риск исчезает.

Зубная паста или пищевая сода

Практика показывает, что зубная паста может помочь в точечном применении против прыщиков на лице благодаря антибактериальному триклозану (антимикробный химиопрепарат). Однако дерматологи рекомендуют не использовать ее вместо фактического лечения угрей. То же самое касается применения пищевой соды в лайхаках для ухода за кожей.

Зубная паста и пищевая сода – могут раздражать или воспалять кожу,

– говорит Гохари.

Сырое яйцо

Яйца могут использовать в некоторых косметических средствах. Но непосредственное применение в чистом виде на коже будет иметь негативные последствия, если вы не будете осторожны. "Сырое яйцо может дать вам бактериальную инфекцию, которую называют сальмонеллой", – объясняет Гохари.

Исследование классифицирует сальмонеллезные кожные инфекции как редкие, но если вы найдете изображения в Интернете, то не захотите рисковать.

Уксус

Некоторые люди используют тонер на основе уксуса, якобы он имеет кислотные свойства, которые нормализуют водородный показатель, что не подтверждено дерматологами. "Я бы держалась подальше от уксуса, независимо от возможных преимуществ, – говорит Шамбан. Запах ужасный для кожи и слишком длительный".

Затем дерматолог добавляет, что запах – это наименьшая опасность. Потенциальные негативные последствия варьируются от раздражения, ожогов идентичных солнечным к химическим ожогам (от повторного применения), депигментации в результате первоначального раздражения.



Уход за кожей в домашних условиях / Фото Unsplash

Специи

Гохари предупреждает, что корица может "покрасить" кожу так, что останется след, который невозможно будет смыть. Он исчезнет только после регенерации внешних клеток кожи. Корица действительно обладает эффективными противовоспалительными свойствами, но с ней нужно быть очень осторожными, чтобы не переборщить. А лучше вообще избегать.

Специи – деликатная вещь. Они могут как помочь вашей коже, так и сильно ей навредить. Поэтому следует тщательно высчитывать пропорции и заранее провести тест на раздражение на маленьком участке кожи.

Никогда не делайте домашние маски слишком часто и никогда не оставляйте эти продукты сохраняться в течение значительного количества времени,

– предостерегает Шамбан.

Лимон и другие фрукты

Многие лайфхакеры с Pinterest скажут, что лимон – отличный отбеливатель для кожи лица. В лимонах высокая кислотность. При неосторожном использовании на коже самодельных средств с содержанием лимона, можно обжечь ее, раздражить и обесцветить. Лимон может спровоцировать фитофотодерматит – раздражительную кожную реакцию. "Если использовать его на участках кожи, которые бывают под солнцем, лимон может вызвать появление пузыря и гиперпигментацию", – отмечает Рита Линкнер.

Использование большинства других видов фруктов не должно вызывать у вас серьезной реакции. Конечно, если у вас нет аллергии на один из них. Прежде чем применять самодельное косметическое средство на лице или теле, протестируйте его действие. Но будьте осторожны, потому что некоторые фрукты имеют замедленные последствия.

Если у вас серьезные проблемы с кожей, то лучше пойти на консультацию к дерматологу, а не заниматься самолечением, такую ​​рекомендацию дают дерматологи в материале Allure.