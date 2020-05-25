Как использовать кокосовое масло для ухода за собой: 7 способов

Кокосовое масло считается одним из натуральных суперпродуктов для ухода за собой в домашних условиях. Потому что оно сочетает в себе полезные свойства нескольких средств. О богатом составе кокосового масла известно, теперь нужно разобраться, как именно его можно применять.

Если вам нужно натуральное косметическое средство без содержания химических веществ, то кокосовое масло самое то. Оно состоит из большого количества витаминов, антиоксидантов и минералов, необходимых коже. Бьюти-блогер Ира Блан поделилась на своем ютуб-канале лайфхаками, как использовать кокосовое масло для ухода за волосами и кожей. Узнайте: Как быть красивой без макияжа: 7 советов Как использовать кокосовое масло? Для волос . Когда вы захотите устроить себе домашний спа-день, то без ухода за волосами никак не обойтись. Самый эффективный и простой метод – это нанести кокосовое масло на волосы. Оно является одним из лучших увлажняющих средств. Тщательно распределите масло на корни, а затем по всей длине и аккуратно расчешите. Оберните голову пищевой пленкой и мягким полотенцем и оставьте на 1-2 часа (если имеете достаточно времени, то можно и дольше). Затем хорошо вымойте волосы, чтобы не было остатков масла.

. Когда вы захотите устроить себе домашний спа-день, то без ухода за волосами никак не обойтись. Самый эффективный и простой метод – это нанести кокосовое масло на волосы. Оно является одним из лучших увлажняющих средств. Тщательно распределите масло на корни, а затем по всей длине и аккуратно расчешите. Оберните голову пищевой пленкой и мягким полотенцем и оставьте на 1-2 часа (если имеете достаточно времени, то можно и дольше). Затем хорошо вымойте волосы, чтобы не было остатков масла. Для борьбы с перхотью. Обычно перхоть – это сигнал, что у вас сухая кожа головы. Поможет вам справиться с этой проблемой кокосовое масло. Наберите его на пальцы и ладони и массажными движениями втирайте по всему участку кожи головы и в корни волос. Оставьте на 15 минут и затем помойте волосы шампунем. Такой уход можно повторять 2 раза в неделю.

Кокосоваое масло для ухода за волосами / Instagram / @hairpistols Чтобы обуздать непослушные волосы . Если у вас волосы вьющиеся на кончиках, пушистые или торчащие в разные стороны, то кокосовое масло его быстренько "дисциплинирует". На сухие и чистые волосы по всей длине руками нанесите небольшое количество кокосового масла. Главное не переборщить с ним, потому что тогда шевелюра будет выглядеть как будто вам снова нужно ее мыть.

. Если у вас волосы вьющиеся на кончиках, пушистые или торчащие в разные стороны, то кокосовое масло его быстренько "дисциплинирует". На сухие и чистые волосы по всей длине руками нанесите небольшое количество кокосового масла. Главное не переборщить с ним, потому что тогда шевелюра будет выглядеть как будто вам снова нужно ее мыть. Перед бритьем ног . Летом хочется иметь гладкую кожу ног, чтобы надевать короткие юбки и шорты. Тем не менее, используя часто бритву, можно вызвать раздражение. Чтобы избежать этого, перед бритьем мажьте ноги кокосовым маслом, дайте ему проникнуть в кожу, тогда смойте, чтобы кожа не была жирной, потому что бритва может быстро затупитися и есть вероятность поранить кожу. Также маслом можно увлажнять ножки после бритья для длительности эффекта.

. Летом хочется иметь гладкую кожу ног, чтобы надевать короткие юбки и шорты. Тем не менее, используя часто бритву, можно вызвать раздражение. Чтобы избежать этого, перед бритьем мажьте ноги кокосовым маслом, дайте ему проникнуть в кожу, тогда смойте, чтобы кожа не была жирной, потому что бритва может быстро затупитися и есть вероятность поранить кожу. Также маслом можно увлажнять ножки после бритья для длительности эффекта. Для увлажнения губ. Витамины, которые содержатся в кокосовом масле, пойдут на пользу вашим губам. Поэтому егое можно использовать в чистом виде, чтобы питать и смягчать губы. Кокосоваое масло для ухода за волосами / Instagram / @hairpistols

Как нужно наносить кокосовое масло / Фото Unsplash Для демакияжа . Кокосовое масло удалит остатки даже водостойких косметических продуктов не хуже, чем специальная мицеллярная вода. К тому же масло сразу увлажнит и смягчит кожу. Нанесите немного продукта на ватный диск и движениями по массажным линиям очищайте лицо, затем умойтесь теплой водой.

. Кокосовое масло удалит остатки даже водостойких косметических продуктов не хуже, чем специальная мицеллярная вода. К тому же масло сразу увлажнит и смягчит кожу. Нанесите немного продукта на ватный диск и движениями по массажным линиям очищайте лицо, затем умойтесь теплой водой. Чтобы сделать маску для лица. Возьмите кокосовое масло и ваш ночной крем в небольшом количестве в зависимости от того, хотите ли вынаносить маску на все лицо или только на отдельные участки. Смешайте ингредиенты, затем специальной кисточкой или подушечками пальцев размажьте маску. Оставьте ее на ночь, чтобы избавиться от шелушения кожи. Как нужно наносить кокосовое масло / Фото Unsplash