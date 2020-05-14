Исследование показало, кому больше помогают: красивым женщинам или нет

Доктор психологии, исследовательница и преподавательница Гарвардской школы медицины, практикующий психолог Нэнси Эткофф написала книгу "Выживание самых красивых". Опираясь на научные исследования, автор рассказала, почему мы нуждаемся в том, что считаем красивым.

Интернет-издание "Буквы" опубликовало отрывок из книги Нэнси Эткофф. В нем описан ряд экспериментов, которым дали общее название "несправедливость врожденного". Участие в исследованиях приняли 75 студентов мужского пола.

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Некрасивых от пожара спасать не будут

Мужчинам показали снимки визуально привлекательных и непривлекательных женщин. Потом им дали задание представить несколько гипотетических ситуаций, связанных с героинями на фото, и прокомментировать свои действия в каждой из них. Например: помочь переставить мебель, одолжить деньги, отдать почку, стать для кого-то донором крови, спасти из горящего дома и другие такого же типа. Результаты показали, что мужчины охотно помогут в каждом случае красивой даме, а той, которая внешне не нравится, могут лишь одолжить деньги.

Слова могут отличать от дела. Поэтому психологи не только задавали вопросы участникам, но и проверяли их поведение, инсценируя похожие ситуации (мелкие, конечно). Полученные в предыдущем опросе результаты подтвердились.

Для примера, одна из таких ситуаций была следующей: в телефонной будке оставили монетку и женщины подходили к ней и спрашивали у людей, которые были внутри, не находили они случайно ее денег. К будке подходили красавицы и не совсем красивые женщины и задавали один и тот же вопрос про монетку. 87% мужчин и женщин возвращали монетку девушке, которая была красивой, другой – лишь 64%.



Почему красивым женщинам охотнее помогают / Фото Unsplash

Красавицам все можно простить

Еще один эксперимент, который доказал, что мужчины быстрее помогут симпатичной женщине. Даже если та относится к ним свысока. В этом случае участниками также были мужчины и женщины. Привлекательные представительницы женского пола критиковали мужчин с ног до головы, а непривлекательные – хвалили. Потом у мужчин спрашивали, кто вызвал у них большую привязанность. По итогам, большинство были на стороне некрасивых девушек. Однако, когда обе группы женщин обратились к мужчинам за незначительной помощью, с большим энтузиазмом на деле помогали красавицам.