Стереотипные стандарты красоты меняются. Вместо лиц, которые мы привыкли видеть на обложках фэшн-журналов, на этот раз звездой Gucci и Vogue стала 18-летняя Элли Голдстейн. Сразу после рождения девушке подтвердили диагноз – синдром Дауна.

Фотография Элли в инстаграм-профиле бренда Gucci собрала более 800 тысяч лайков, пишет BBC. Несмотря на то, что родители юной модели называют достижения дочки "сногсшибательным успехом", представители индустрии моды убеждены, что теперь эту область ожидает еще больше изменений.

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В частности, лицо Элли Голдстейн украсило онлайн-версию журнала Vogue Italia в рамках рекламной кампании туши для ресниц Gucci Mascara L'Obscur.

Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок. Я получила массу удовольствия, снимаясь в платьях от Gucci. Жду не дождусь момента, когда смогу работать с другими брендами,

– поделилась модель впечатлениями после фотосессии.

Это не первый опыт позирования перед фотокамерой для Элли. Она пришла в модельный бизнес в 2017. Ее путь начался с агентства Zebedee Management. Его представители рассказали, что поставили себе вызов: подарить медийному пространству больше людей, которым отказываются дать шанс. Они подразумевают лиц с ограниченными возможностями, особенностями внешности, среди них также транс- и небинарные модели.

Возможно, сама Элли никогда бы не решилась пойти работать в фэшн-сфере. Однако ее подруга убедила мать нынешней звезды Ивонн отвести дочку в агентство, о котором случайно услышала в рекламе.

Стоит отметить, что Элли удается совмещать модельную карьеру с учебой на факультете сценического мастерства в колледже Redbridge в Эссексе. В ее портфолио уже есть снимки с фотосессии для рождественской кампании сети косметических супермаркетов Superdrug, а также участие в рекламном ролике Nike, который создан в честь чемпионата мира по футболу среди женщин.

Пока Элли ожидает новые интересные предложения для сотрудничества, ее мать рассказывает журналистам, что вся семья и друзья гордятся ею и благодарны всем замечательным комментаторам в инстаграме. Ведь их девочка всегда любила быть в центре внимания, она уверенная в себе и целеустремленная.

В модельном бизнесе уже давно успеха достигают девушки с темным цветом кожи и восточной внешностью, недавно их ряды пополнились моделями с пышными формами, трансгендерами и даже теми, кто носит хиджаб.

Однако глава масштабного модельного агентства Silent Models в Париже Винсент Питер отмечает, что пока новых запросов относительно участия в показах или съемках от моделей с особенностями развития не было. Также он добавляет: "Возможно, что-то изменится на следующей неделе моды, но пока все как и раньше".