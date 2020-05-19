Известные бренды, которые продолжают тестировать косметику на животных

Много компаний на рынке красоты осознали, что издеваться над животными нельзя: держать их в лабораториях и ослеплять, обжигать, убивать для создания безопасной косметики. Такие косметические бренды нашли альтернативу тестированию на животных. Но некоторые остались преданными старым жестоким методам.

Бывает трудно узнать, какие бренды точно отказались тестировать косметику на животных. Например, l'oréal, который не делает этого на территории США, проводит смертельные эксперименты в Китае. PETA назвали несколько популярных брендов, чья продукция до сих пор тестируется на животных.

Узнайте: Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных

Бренды, которые тестируют косметику на животных

Benefit

В рекламе их косметики можем увидеть счастливых животных, как маркетинговый ход. А вне камер они ставят над ними эксперименты.

Clinique

Животным не нужно беспокоиться о морщинах. "Тогда, почему они должны умирать за наш ночной крем от Clinique?" – задает риторический вопрос организация по защите прав животных PETA.

Estée Lauder

Это материнская компания нескольких дочерних предприятий, которые не скрывают, что тестируют свои продукты на животных. Среди них: Clinique, Bobbi Brown, La Mer, Origins.

Makeup Forever

Любимый бренд многих красавиц. Но знали ли вы, каким путем в ваши руки попадает безопасная косметика?



Бренды, которые платят за тестирование косметики на животных в Китае / Фото PETA

Maybelline

Представители организации PETA надеются, что мы достаточно сознательны. И должны понимать: чтобы чувствовать себя красивыми, не нужно пользоваться косметикой, изготовленной вследствие жестокого обращения с животными.

OPI

Эту компанию основала Coty, Inc. Раньше она была в "белом списке" гуманных брендов PETA. Но потом ее изъяли из списка, потому что узнали, что компания отказалась от политики создания косметики без жестокости и продала права на бренд в Китай.

Victoria’s Secret

Ранее бренд никогда не проводил испытания на животных. Однако впоследствии, чтобы расширить масштабы продаж, Victoria's Secret стала платить за жестокие эксперименты над хвостатыми. Все ради того, чтобы их продукцию распространяли на территории Китая также.