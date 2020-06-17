Заботясь о коже лица, женщины забывают о должном уходе за своей шеей, которая обычно выдает их возраст. Если правильно ухаживать за кожей шеи, то она долго будет оставаться молодой и выглядеть привлекательной.

Кожа на шее тоньше и нежнее, чем на других частях тела, поэтому она первой проявляет признаки старения. Как следствие, за ней нужен особый уход. Bright Side собрал популярные советы, которые помогут предотвратить старение шеи. Интересно знать: В какой последовательности наносить средства для ухода за кожей, чтобы увеличить их эффективность Как сохранить молодость шеи Не злоупотребляйте духами. Они содержат спирт и другие ароматизаторы, которые имеют свойство высушивать кожу, поэтому она будет стареть быстрее. Лучше наносите духи на запястье.

Они содержат спирт и другие ароматизаторы, которые имеют свойство высушивать кожу, поэтому она будет стареть быстрее. Лучше наносите духи на запястье. Не носите тяжелые украшения. Любимое массивное колье может вызвать растяжение нежной кожи на шее. Лучше добавляйте в свой образ тяжелые аксессуары только по особому случаю. Почему кожа на шее стареет / Фото Unsplash Важно, как вы держите голову. Правильная осанка головы поможет избежать головной боли и дискомфорта в шее. Если постоянно опускать подбородок вниз, то на шее появятся морщины. Эту ошибку обычно делают, когда пользуются мобильным телефоном и опускают его ниже уровня глаз. Поэтому в следующий раз ловите себя в этой позе и поднимайте подбородок вверх.

Правильная осанка головы поможет избежать головной боли и дискомфорта в шее. Если постоянно опускать подбородок вниз, то на шее появятся морщины. Эту ошибку обычно делают, когда пользуются мобильным телефоном и опускают его ниже уровня глаз. Поэтому в следующий раз ловите себя в этой позе и поднимайте подбородок вверх. Требуется регулярное увлажнение. Очевидный факт, но о нем часто забывают. Увлажняя кожу лица, не забывайте и про шею. Однако она требует более нежного ухода. Например, для нежной кожи на шее не подойдет жесткое средство, которое отшелушивает ороговевшие клетки, предназначенное для тела. Можете сделать мягкий скраб для шеи самостоятельно в домашних условиях. Для этого просто смешайте овсяные хлопья и йогурт.

Очевидный факт, но о нем часто забывают. Увлажняя кожу лица, не забывайте и про шею. Однако она требует более нежного ухода. Например, для нежной кожи на шее не подойдет жесткое средство, которое отшелушивает ороговевшие клетки, предназначенное для тела. Можете сделать мягкий скраб для шеи самостоятельно в домашних условиях. Для этого просто смешайте овсяные хлопья и йогурт. Добавьте в свой рацион продукты, богатые витамином C и жирными кислотами. Сами эти компоненты способствуют выработке коллагена, который делает кожу упругой и продлевает ее молодость. Правильный уход за кожей шеи / Фото Pexels Делайте специальные упражнения. Существует много различных упражнений, которые помогают поддерживать мышцы шеи и лица в тонусе. Вот несколько из них: двигайте нижней челюстью вперед и назад, затем сложите губы так, словно произносите звук "о", и задержите их в таком положении на 5 секунд, затем отпустите и повторите манипуляцию несколько раз. Следующее упражнение требует сесть прямо, сильно прижать правую руку ко лбу, не наклоняя головы, просидьте в таком положении 10 секунд. Следующий совет, схожий с предыдущим, но надо прижать руку не ко лбу, а две руки к затылку. Чтобы повторить последнее упражнение, сядьте прямо, наклоните голову назад и откройте рот. Теперь старайтесь нижней губой достать верхнюю, не смыкая при этом зубы.