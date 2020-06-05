За процедурой ламинирования волос женщины обращаются в салон красоты, когда замечают, что они потеряли свой естественный блеск, потускнели, стали сухими и ломкими. Однако это удовольствие не из дешевых. Зато можно попробовать ламинировать волосы в домашних условиях, чтобы сэкономить время и деньги.

Рецепт ламинирования волосяного покрова головы с помощью желатина подойдет тем, у кого сухие и посеченные кончики, ломкие и обесцвеченные волосы. Как приготовить нужную смесь и воспроизвести процедуру дома поделился ютуб-канал Шпильки.

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Как ламинировать волосы в домашних условиях с желатином

Что вам понадобится?

1 пакетик желатина;

Кипяченая вода;

Маска или бальзам для волос.

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Возьмите отдельную стеклянную емкость и высыпьте туда 1 столовую ложку желатина. А затем залейте 3 столовыми ложками кипяченой воды, которая уже успела стать едва теплой. Тщательно перемешайте и дайте смеси настояться 15-20 минут. В зависимости от густоты и длины волос можно увеличить пропорцию, но важно сохранить соотношение 1 к 3.

Теперь вымойте волосы теплой водой с шампунем, как вы привыкли это делать регулярно. Затем промокните волосы полотенцем, но они должны остаться немного влажными. И проверьте, как там ваша смесь с желатином. Если он полностью не растворился, то приготовленную жидкость можно подогревать на водяной бане, пока не получите однородную консистенцию.



Эффект ламинированных волос / Instagram / @color_magic_kuznetsk

Теперь к теплой смеси добавьте 1 столовую ложку бальзама или маски для волос. Все ингредиенты хорошо перемешайте и наносите их на влажные волосы. Отступите от корней примерно 2-3 сантиметра и распределяйте смесь равномерно по всей длине. Оденьте на волосы полиэтиленовый одноразовый пакетик или специальную шапочку, поверх этого обмотайте голову еще мягким полотенцем и нагревайте феном в течение 5-10 минут. Техника такая же, как во время обычного подсушивания волос. После этого держите маску еще 45 минут. После смойте простой теплой водой.

Конечно, профессионального ламинирования данная процедура в домашних условиях не заменит, но обеспечит мягкость, эластичность и блеск волос – это однозначно.