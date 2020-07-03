Как Эмилия Кларк маскирует синяки под глазами: трюк с консилером

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк заботится о своем внешнем виде. Она много времени посвящает уходу за кожей и маскировке недостатков на лице. Поэтому красавица имеет в своем арсенале секретов красоты несколько собственных лайфхаков. Среди них искусная маскировка темных кругов под глазами.

Эмилия не скрывает, что мама научила ее создавать макияж и поделилась многими бьюти-трюками. Актриса, как и другие женщины, страдает от темных кругов под глазами, поскольку ей приходится до поздней ночи быть на съемочной площадке. Поэтому она борется с ними с помощью консилера и подушечки собственного пальца. Больше звезда рассказала для Cosmopolitan.

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Как Эмилия Кларк маскирует синяки под глазами

Эмилия говорит, что мама всегда ей говорила: "Нужно наносить макияж так, чтобы его не было заметно. А, когда захочешь сделать его видимым, то просто добавь больше косметики". Секрет того, как актрисе удается избавляться от темных кругов, в том, что она наносит на соответствующую область под глазами сначала консилер, а потом основу под макияж.

Процесс маскировки синяков начинается с использования хайлайтера на внутренние уголки глаз. Размазывать продукт стоит лишь до середины глаза (ориентируйтесь на зрачок). Если вы закрасите всю темную кожу под глазами, то на свету она будет выглядеть, как белое пятно. Поэтому аккуратно распределите консилер, чтобы получить эффект "макияж без макияжа" и избавиться от темных кругов.

Эмилия Кларк является образцом красоты для многих, поэтому ее бьюти-советы всегда будут актуальными.