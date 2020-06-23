Как Эрика Агилера смогла полюбить себя: советы девушки с пышными формами
Эрика Агилера – девушка из Техаса, которая ведет активную жизнь в социальной сети инстаграм и имеет почти 400 тысяч подписчиков. Цель контента, который она создает, это вдохновить других полюбить себя. Несмотря на то, что у блогера фигура не совсем такая, ради которой другие женщины сидят на диетах, она научилась получать удовольствие от своего внешнего вида.
Полюбить себя Эрика смогла благодаря правильному использованию секретов красоты и моды, которые помогают ей самовыражаться. Cosmopolitan рассказал, как именно девушка с пышными формами училась себя любить и как можно быть красивой независимо от того, какие у вас параметры.
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Какие ритуалы красоты есть у Эрики Агилеры
- Самое важное правильно начать. Как только Эрика открывает глаза утром, то настраивает себя на прекрасный день. Она говорит себе: "Сегодня будет хороший день". Она отмечает, что это идеальный способ начинать свое утро, потому что для уверенности в себе роль играет не только ваш внешний вид, но и внутреннее состояние.
- Примите душ. Это отличный вариант для правильного начала дня. Во время приема душа старайтесь проводить некоторые процедуры по уходу за своей кожей лица и тела. Например, скрабируйте кожу, делайте депиляцию или эпиляцию, а после увлажняйте необходимые участки.
- Ваша одежда должна быть комфортной. Для техасской блогерши стиль и комфорт – понятия равносильные. Ее любимый образ состоит из полосатой цветной кофты и джинсов с высокой талией. Эрика рекомендует носить то, в чем вы будете чувствовать себя уверенно.
- Работайте над своей фишкой. Эрика Агилера уверяет, что каждая женщина должна иметь свою особенность в макияже, которая будет характерной только для нее. Например, мейк-ап "кошачий глаз" или смелые яркие губы. Люди должны ассоциировать вас с этим акцентом в макияже лица, задача которого транслировать определенную энергетику. Экспериментируйте с косметикой, вкладывая в свои действия смысл, настроение, эмоции. Блогер лучше чувствует себя с нейтральной матовой помадой для губ, хайлайтером и большим количеством туши для ресниц. Когда вы будете уверенной, то сможете изменить мир.