Как определить свой тип кожи

Подобрать эффективный уход для лица или создать макияж, который подчеркнет все ваши достоинства и скроет недостатки, – возможно. Нужно только точно знать, какой у вас тип кожи.

Дерматологи поделились знаниями с изданием Today, как понять свою кожу.

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Большинство людей ошибаются, когда гадают о своем типе кожи,

– говорит Лесли Бауманн, дерматолог и автор книги "Решение типа кожи".

"Они чаще всего ошибаются, жирная или сухая у них кожа, а также чувствительная ли", – добавляет врач. В частности, тип кожи может меняться с возрастом. На это влияют такие факторы, как климат, гормоны и диета. Также до сих пор идет дискуссия, можно ли считать "нормальную" и "чувствительную" кожу настоящими типами, или это просто особенности, которые могут быть присущи любому человеку. Чтобы там ни было, нужно знать признаки всех типов и особенностей.

Жирная кожа

Наша кожа выделяет натуральные масла для сохранения увлажненности, но для людей с жирной кожей этот процесс может перерасти в переувлажнение. Особенно, если у вас много расширенных пор. "Чем больше пор, тем активнее масляные железы, и чем активнее масляные железы, тем больше они выделяют влаги", – говорит Доррис Дэй, основательница "Дерматологии и эстетики" в Нью-Йорке. Из-за этого на лице появляется жирная пленка и остается там в течение всего дня.

Признаки жирной кожи:

расширенные поры;

комедоны (черные точки);

угри;

сальный блеск;

грубость;

бугристость;

пигментные пятна;

желто-серый цвет.

Промокните утром лицо сухой салфеткой. Если останутся ярко выраженные следы в области лба, щек, подбородка, носа, то у вас точно жирная кожа.



Способ определить свой тип кожи / Фото Pexels

Сухая кожа

Многие факторы вызывают сухость кожи. Среди них: солнечные лучи, горячая вода, регулярный пилинг такими продуктами, как салициловая или гликолевая кислоты. Кроме этого, с возрастом кожа становится сухой из-за гормональных изменений.

Напомним: пилинг – это популярная процедура эстетической косметологии. Во время этой процедуры очищают лицо от отмерших клеток – ороговевшего слоя. В результате после пилинга улучшается внешний вид кожи, стимулируются регенеративные (восстановительные) процессы, стимулируется подкожное кровоснабжение. Делать пилинг чаще, чем один раз в неделю – нет необходимости.

Признаки сухой кожи:

тонкая;

незаметны поры;

местами шелушится;

рано появляются морщины;

розово-желтый цвет

Проверить, сухая ли у вас кожа можно, протерев лицо утром сухой салфеткой. Если не будет вовсе следов, то подозрения подтвердились. Если после умывания с мылом у вас ощущение стянутости и пощипывания, еще возможно легкое покраснение, это также свойство сухой кожи.

Комбинированная кожа

Определения для комбинированной кожи нет. Одни дерматологи считают, что это подтип жирного или сухого типа кожи: меняется в зависимости от сезона, зимой – сухая кожа, летом – жирная. Другие утверждают, что комбинированный тип кожи характеризуется разным количеством влаги на лице: увеличенная жирность в Т-зоне (лоб, нос, подбородок), а щеки – сухие.

Признаки комбинированной кожи:

блеск в Т-зоне;

комедоны в Т-зоне;

расширенные поры на лбу, носу и подбородке;

иногда шелушение в области щек

При комбинированном типе кожи салфетка после проведения по лицу будет иметь жирное пятно в центре.

Нормальная кожа

Нормальная кожа вырабатывает достаточное количество кожного сала для гидратации (увлажнения) кожи. Поэтому на самом деле нормальная кожа – это жирная кожа, которая производит правильное количество кожного сала. Такая кожа выглядит здоровой и хорошо увлажненной.

Признаки нормальной кожи:

нежная;

гладкая;

мягкая;

чистая;

нет черных точек;

нет покраснений или шелушения.

Если у вас нормальная кожа, то после умывания вы не почувствуете стянутости. А протерев лицо утром, салфетка останется сухой.



Определение своего типа кожи / Фото Pexels

Чувствительная кожа

Лесли Бауманн – американский дерматолог, которая основала Центр косметической дерматологии в Университете Майами и является основательницей и генеральным директором Косметического и научно-исследовательского института Баумана. Она объясняет, что люди с чувствительной кожей могут иметь прыщи, розацеа (хроническое заболевание кожи лица, которое проявляется стойким покраснением), контактный дерматит, различного вида сыпь.

Чувствительная кожа – это кожа, склонная к воспалениям,

– отмечает Лесли Бауманн.

Также люди с чувствительной кожей могут иметь чрезмерную реакцию на определенные ингредиенты. Поэтому они должны избегать чрезмерно жестких соединений во всех своих косметических средствах.

Признаки чувствительной кожи:

тонкая;

регулярные раздражения и шелушение;

заметны кровеносные сосуды;

быстро обветриваться и обмораживается;

розовый цвет.

Чувствительность обычно является дополнением ко всем другим типам кожи.