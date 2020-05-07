Как ухаживать за лицом в домашних условиях: 3 простых рецепта

Выглядеть привлекательно можно и без еженедельного посещения дорогих салонов красоты в вашем городе. Чтобы провести спа-день дома, вам понадобится желание, время и ингредиенты, которые можно легко найти в каждом доме.

Процесс приготовления этих масок дома будет недолгим, а результат – действенным. 24 канал делится тремя рецептами по уходу за лицом. А именно: для кожи лица и губ.

Напомним, что все маски нужно наносить только на очищенную кожу лица. Перед нанесением: смойте остатки макияжа мицеллярной водой, умойтесь и протрите лицо насухо. Также можно сделать компресс, который поможет раскрыть поры: смочите махровое полотенце в горячей воде и положите на 3-5 минут на лицо.

Овсяная маска для лица

Овсяная крупа богата микроэлементами и обладает очищающим эффектом. А мед действует как смягчающее средство. В частности маски для лица из овсянки подходят для всех типов кожи.

Что нужно?

1 ст. л. овсяной крупы

1 ст. л. меда

вода

Рецепт

Овсяную крупу залейте кипятком. Дайте ей 5-10 минут, чтобы впитать влагу. Далее добавьте одну столовую ложку меда, предварительно разогретого на водяной бане. Размешивайте смесь, пока не получится однородная консистенция. Затем нанесите маску на лицо и, по желанию, на шею. Подождите 15-20 минут и смойте водой летней температуры.

Кофейно-медовый скраб для губ

После утренней чашки кофе можно дать остаткам на дне второй шанс. Используйте кофейную гущу как продукт для ухода. Кофейно-медовый скраб отшелушивает ороговевшие (отмершие) клетки с кожи губ и увлажняет их.

Что нужно?

1 ст. л. кофейной гущи

1 ст. л. меда

Рецепт

Смешайте ингредиенты. Предварительно разогрейте мед на водяной бане. Нанесите скраб на губы и массируйте в течение двух минут. После смойте теплой водой. Для лучшего эффекта после процедуры используйте бальзам для увлажнения губ.



Уход за лицом дома / Фото Unsplash

Маска для лица из алоэ

Алоэ еще называют растением красоты, которое украшает подоконник едва не каждого дома. Сок алоэ обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Он может сделать кожу лица мягкой, увлажненной и сияющей даже без дополнительных компонентов. Однако в тандеме с другими полезными продуктами алоэ действует эффективнее.

Что нужно?

½ ст. л. миндального молока

1 ст. л. коричневого сахара

4 ст. ложки сока алоэ (можно заменить гелем из алоэ)

Рецепт

Добавьте коричневый сахар в емкость с миндальным молоком. Помешивайте, пока сахар не растворится. Затем добавьте примерно 4 столовые ложки сока алоэ. Смесь нанесите на лицо и оставьте на 15-20 минут. Смывайте теплой водой и вытирайте лицо мягким полотенцем.

Все вышеописанные процедуры рекомендуем проводить не чаще 1-2 раз в неделю.

Помните, чтобы сохранить естественную красоту и молодость, усилия не должны быть большими, а просто – регулярными.