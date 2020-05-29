Какие диеты являются наиболее эффективными для похудения и безопасными для организма

Правильное питание в комплексе с физическими нагрузками и здоровым образом жизни дает замечательные результаты. Однако найти хорошую диету, которая бы сочетала в себе нужное количество питательных веществ и позволяла утолять голод, трудно.

Жесткие диеты могут наносить вред вашему организму и телу. Вместо того, чтобы избавиться от проблемных зон, существует вероятность создать новые. Однако соблюдать определенные ограничения в еде нужно. О 4 диетах, которые будут полезными для вашего здоровья, рассказал Harper's Bazaar.

Читайте: Какие предметы портят внешний вид женщины

Самые эффективные диеты для похудения

DASH-диета

Эта аббревиатура расшифровывается, как "диетические подходы" для предотвращения гипертонии. Если вы выберете для себя именно эту диету, то вам придется уменьшить количество употребления натрия. Вместо этого нужно будет добавить в свой рацион продукты, которые содержат много питательных веществ. Среди преимуществ диеты: нормируется уровень сахара и холестерина в крови, ускоряется метаболизм, а также снижается вероятность получить инсульт. С DASH-диетой результат не заставит себя долго ждать. Уже через 7 дней у вас может исчезнуть до 5 килограммов.



Как похудеть, придерживаясь здорового питания / Фото Unsplash

Кето диета

Здесь вам придется соблюдать правила: больше жиров, меньше углеводов. Диета предусматривает употребление 70 – 80% жиров и только 7 – 10% углеводов. Бытует такой стереотип, что из-за питания продуктами, которые содержат много жиров, вы будете набирать вес. Возможно, такая мысль пошла от неблагозвучного корня слова. Однако ученые провели много опытов и доказали, что портят вашу фигуру именно углеводы. Однако нельзя есть транс-жиры. Например: подсолнечное и льняное масла, сахар, маргарин, готовые хлебобулочные изделия. Между тем этот вид диеты наиболее приближен к употреблению продуктов именно натурального органического происхождения, что не может не радовать.

Средиземноморская диета

Не подумайте, что вам придется питаться исключительно морепродуктами. На этой диете рекомендуется есть побольше фруктов, овощей, растительных белков и жиров. Однако нужно исключить из своего рациона сладости и жирное мясо. Средиземноморская диета не дает быстрый результат, но она прекрасно влияет на общее состояние организма, кожи, волос. Таким образом питаться могут даже дети и пожилые люди. Ограничений нет никаких.



Что можно есть на диете / Фото Unsplash

Интуитивное питание

Относительно пользы такого типа питания существует много сомнений. Но женщины, которые уже попробовали, делятся только положительными впечатлениями. Суть диеты: нужно прислушиваться к потребностям собственного организма. Вы можете есть что угодно, если этого желаете. Конечно, сладости тоже разрешаются, если вы уверены, что вам это действительно нужно и не нанесет вред общему состоянию. Диета пропагандирует мнение, что нельзя идти вопреки желаниям своего организма и тела. Если вы хотите жить в гармонии с собой, то нужно полностью удовлетворять свои желания и ни в чем себя не ограничивать.