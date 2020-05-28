Какие предметы портят внешний вид женщины

Ежедневно вы контактируете с огромным количеством предметов. Пользование некоторыми из них вредит вашему внешнему виду, но это можно заметить лишь впоследствии. Поэтому лучше избавиться от этих предметов уже сейчас, чтобы предотвратить видимые негативные последствия.

Периодически нужно проводить ревизию в своей косметичке и выбрасывать использованные или просроченные продукты, а также старые неисправные инструменты для ухода или кисти для макияжа. На ютуб-канале Шпильки рассказали, какие предметы нужно выбросить или заменить, чтобы они не испортили ваш уход за собой.

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Что портит внешний вид женщины?

Плохая щетка для волос. Если у вас есть щетки или расчески из дешевого пластика или металлические, то избавьтесь от них немедленно. Поскольку такие инструменты могут не только плохо расчесать волосы, но и травмировать их. Замените их деревянной щеткой или расческой.



Какой должна быть щетка для волос / Фото Unsplash

Старые мочалки и губки для тела. Губки для душа нужно менять ежемесячно. Если пользоваться ими дольше, то они становятся накопителями микробов, которые вы разносите потом по телу.

Губки для душа нужно менять ежемесячно. Если пользоваться ими дольше, то они становятся накопителями микробов, которые вы разносите потом по телу. Неправильный бюстгальтер. Слишком тесный бюстгальтер негативно влияет на внешний вид вашего декольте. В частности ученые доказали связь между плохим нижним бельем и возникновением заболеваний молочной железы. Поэтому подходите тщательно к выбору лифчика.

Слишком тесный бюстгальтер негативно влияет на внешний вид вашего декольте. В частности ученые доказали связь между плохим нижним бельем и возникновением заболеваний молочной железы. Поэтому подходите тщательно к выбору лифчика. Косметика, у которой истек срок годности. Не всегда тот срок годности, который указан на упаковке, соответствует действительности. Потому что вы может открыть продукт за долго после его изготовления. Обращайте внимание на то, что на этикетке указано сколько можно использовать с даты изготовления или открытия.

Не всегда тот срок годности, который указан на упаковке, соответствует действительности. Потому что вы может открыть продукт за долго после его изготовления. Обращайте внимание на то, что на этикетке указано сколько можно использовать с даты изготовления или открытия. Мыло, как средство очищения и увлажнения лица. Даже если мыло предназначено для детей или имеет на упаковке пометку "увлажняющее". Все равно мыло имеет антисептические компоненты, которые сушат кожу.



Почему нельзя мыть лицо с мылом / Фото Pexels