Звездные визажисты и другие представители бьюти-индустрии сделали прогноз на лето 2020 года: какой макияж глаз будет в тренде. Вы удивитесь, когда увидите его, потому что такого яркого и смело акцента среди модных мейк-ап тенденций еще не было.

Оранжевые тени для век объявлены главным трендом летнего сезона. Хоть за окном еще не такая теплая погода, как бы хотелось, однако можно это время использовать, чтобы попрактиковаться в создании модного красочного макияжа. К тому же такой насыщенный цвет может поднять настроение в любой ситуации. StyleCaster интересовались у специалистов, почему именно оранжевые тени набираюсь такую популярность.

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Первым делом можно проследить тенденцию в Инстаграме. Бывшая супермодель Кара Делевинь одной из первых испытала на себе новый бьюти тренд еще весной прошлого года. К сожалению, тогда он не получил такого одобрения от визажистов. Однако теперь не только знаменитости, но и другие пользователи соцсетей начали воспроизводить оранжевый макияж век на себе.

Звездные визажисты отмечают, что на ваших веках не должен быть исключительно неоновый оранжевый. Вы можете выбрать менее смелые оттенки: теплый персиковый, коричнево-желтый, просто желтый, золотой. Универсальность оранжевого также вас удивит. Он подходит абсолютно всем цветам глаз и различным тонам кожи. Можно пользоваться тенями для век как сухой рассыпчатой текстуры, так и гелевой.

Специалисты в бьюти-сфере добавляют, что снимок вашего мейк-апа с оранжевыми тенями в инстаграме соберет большое количество лайков, если к нему еще добавить блесток, которые тоже являются трендом лета 2020.