Средства для ухода за кожей нужно наносить специальным способом. От этого зависит, как они проявят свои полезные свойства. Большинство женщин пользуются не одним увлажняющим кремом, поэтому стоит узнать в какой последовательности правильно наносить уходовую косметику на кожу.

Если ваша рутина по уходу за кожей состоит из этапа очистки, нанесения гиалуроновой кислоты, ретинола, витамина C, увлажняющего и солнцезащитного кремов, то их следует применять в определенной последовательности. Таким образом они будут действовать эффективнее, объясняет Vogue. Интересная информация: Красота итальянок: женщины открыли все свои бьюти-секреты Как наносить средства для ухода за кожей Адаптируйте продукты с типом своей кожи и ее изменениями. Кожа лица имеет свойство с сухой становиться жирной или комбинированной и наоборот. Поэтому ваш уход должен варьироваться соответствии с этими изменениями. Например, когда воздух становится влажным, то поры больше открываются, поэтому приобретите другие продукты, которые смогут помочь вам с новыми проблемами.

Кожа лица имеет свойство с сухой становиться жирной или комбинированной и наоборот. Поэтому ваш уход должен варьироваться соответствии с этими изменениями. Например, когда воздух становится влажным, то поры больше открываются, поэтому приобретите другие продукты, которые смогут помочь вам с новыми проблемами. Наслаивайте текстуры от легких до плотных. Начните с нанесения на лицо средства, которое имеет наименее вязкую консистенцию. Дождитесь, пока кожа поглотит продукт, и переходите к следующему шагу. Вторая ступень уже должна быть плотнее. Продолжайте таким методом наносить косметику, чтобы самая густая формула оказалась поверх других. Например обратите внимание на такую ​​последовательность: средство для очистки, тонер, продукты против прыщей или угрей, сыворотка, крем для глаз, увлажняющий и солнцезащитный кремы. Уход за кожей в правильной последовательности / Фото Pexels Используйте увлажняющую эссенцию для лица . Она должна быть обязательным шагом после очистки, так как имеет свойство питать, успокаивать кожу, сглаживать неровности на ней и усиливать эффект от всех продуктов, которые вы будете наносить следующими.

. Она должна быть обязательным шагом после очистки, так как имеет свойство питать, успокаивать кожу, сглаживать неровности на ней и усиливать эффект от всех продуктов, которые вы будете наносить следующими. Двойная доза витамина C . Не два слоя одновременно, а использование утром и вечером. Витамин C обладает многими целебными свойствами для вашей кожи. Он придает ей сияние, выравнивает тон, улучшает текстуру, борется со следами после прыщей, освещает, способствует регенерации. Его нужно наносить после ретинола и перед увлажняющим и солнцезащитным кремами на лицо, шею и декольте.

. Не два слоя одновременно, а использование утром и вечером. Витамин C обладает многими целебными свойствами для вашей кожи. Он придает ей сияние, выравнивает тон, улучшает текстуру, борется со следами после прыщей, освещает, способствует регенерации. Его нужно наносить после ретинола и перед увлажняющим и солнцезащитным кремами на лицо, шею и декольте. Гиалуроновая кислота – основа процедуры по уходу. Она содержится в различных сыворотках, капсулах, кремах и масках. Ее преимущество в мгновенной гидратации. Также гиалуроновая кислота предотвращает появление воспалений и морщин на коже. Ее нужно использовать перед дневным или ночным кремом. Использование маски с гиалуроновой кислотой / Фото Pexels Ретинол – друг в борьбе со старением. Его также можно применять утром и вечером. Он необходим для ухода за кожей именно летом, когда ультрафиолетовые лучи способствуют старению кожи, а ретинол будет ее защищать.

Его также можно применять утром и вечером. Он необходим для ухода за кожей именно летом, когда ультрафиолетовые лучи способствуют старению кожи, а ретинол будет ее защищать. Солнцезащитный крем не только на пляж. Он должен стать завершающим этапом ежедневной уходовой рутины. Именно крем с содержанием SPF является наиболее эффективным против преждевременного старения кожи.