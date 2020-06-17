В какой последовательности наносить средства по уходу за кожей, чтобы увеличить их эффективность
Средства для ухода за кожей нужно наносить специальным способом. От этого зависит, как они проявят свои полезные свойства. Большинство женщин пользуются не одним увлажняющим кремом, поэтому стоит узнать в какой последовательности правильно наносить уходовую косметику на кожу.
Если ваша рутина по уходу за кожей состоит из этапа очистки, нанесения гиалуроновой кислоты, ретинола, витамина C, увлажняющего и солнцезащитного кремов, то их следует применять в определенной последовательности. Таким образом они будут действовать эффективнее, объясняет Vogue.
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Как наносить средства для ухода за кожей
- Адаптируйте продукты с типом своей кожи и ее изменениями. Кожа лица имеет свойство с сухой становиться жирной или комбинированной и наоборот. Поэтому ваш уход должен варьироваться соответствии с этими изменениями. Например, когда воздух становится влажным, то поры больше открываются, поэтому приобретите другие продукты, которые смогут помочь вам с новыми проблемами.
- Наслаивайте текстуры от легких до плотных. Начните с нанесения на лицо средства, которое имеет наименее вязкую консистенцию. Дождитесь, пока кожа поглотит продукт, и переходите к следующему шагу. Вторая ступень уже должна быть плотнее. Продолжайте таким методом наносить косметику, чтобы самая густая формула оказалась поверх других. Например обратите внимание на такую последовательность: средство для очистки, тонер, продукты против прыщей или угрей, сыворотка, крем для глаз, увлажняющий и солнцезащитный кремы.
Уход за кожей в правильной последовательности / Фото Pexels
- Используйте увлажняющую эссенцию для лица. Она должна быть обязательным шагом после очистки, так как имеет свойство питать, успокаивать кожу, сглаживать неровности на ней и усиливать эффект от всех продуктов, которые вы будете наносить следующими.
- Двойная доза витамина C. Не два слоя одновременно, а использование утром и вечером. Витамин C обладает многими целебными свойствами для вашей кожи. Он придает ей сияние, выравнивает тон, улучшает текстуру, борется со следами после прыщей, освещает, способствует регенерации. Его нужно наносить после ретинола и перед увлажняющим и солнцезащитным кремами на лицо, шею и декольте.
- Гиалуроновая кислота – основа процедуры по уходу. Она содержится в различных сыворотках, капсулах, кремах и масках. Ее преимущество в мгновенной гидратации. Также гиалуроновая кислота предотвращает появление воспалений и морщин на коже. Ее нужно использовать перед дневным или ночным кремом.
Использование маски с гиалуроновой кислотой / Фото Pexels
- Ретинол – друг в борьбе со старением. Его также можно применять утром и вечером. Он необходим для ухода за кожей именно летом, когда ультрафиолетовые лучи способствуют старению кожи, а ретинол будет ее защищать.
- Солнцезащитный крем не только на пляж. Он должен стать завершающим этапом ежедневной уходовой рутины. Именно крем с содержанием SPF является наиболее эффективным против преждевременного старения кожи.