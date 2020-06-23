Сергей Воронцов – украинский парикмахер, который работает с волосами, выращенными по специальной натуральной системе. Одной из его клиенток стала американская звезда Ким Кардашян. В сети уже появились фото Ким с белокурыми волосами, которые специально для нее создал украинец.

SV Atelier – это проект Сергея Воронцова, который он держал в секрете. Его суть заключается в натуральной системе замещения волос. 24 канал узнал, что даже Ким Кардашян уже успела попробовать на себе новую прическу из волос, которые производит украинский парикмахер.

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Перед тем, как на американской знаменитости появилось украинские волосы, основатель стартапа SV Atelier встретился со стилистом Ким, Крисом Эпплтоном. Сергей убедил Криса, что его клиентка останется довольной, если попробует себя в новом образе от нашего земляка. Так и случилось. Эффектные снимки Ким Кардашян с белокурыми волосами вызвали восторг в СМИ и ее поклонников.

Основатель SV Atelier со стилистом Ким Кардашян / Фото 24 канал

Сергей Воронцов запатентовал уникальную собственную технологию создания волос. Он уже долгое время работал с мировыми и отечественными звездами. Также его идея направлена не только для изменение стиля знаменитостей. Парикмахер направляет свою деятельность на облегчение жизни женщинам, которые борются с онкологией. Таким образом они могут использовать волосы, изготовленные в рамках проекта SV Atelier, чтобы комфортнее пройти социальную адаптацию.

Основатель уникальной системы создания волос тестирует их на себе. Он публикует фото и видео в соцсетях, на которых танцует, плавает и занимается спортом, не навредив ненастоящий прическе. Их практически невозможно отличить от естественных волос. Система предусматривает использование натуральных материалов для изготовления волос. Поэтому они являются невесомыми и легко крепятся к голове. Их владельцы могут продолжать вести активный образ жизни, не беспокоясь о том, что шевелюра будет выглядеть искусственной.

Среди клиенток Сергея Воронцова также MARUV, NK (Настя Каменских), Даша Астафьева, Слава Каминская и другие, которые не признавались о том, что пользуются услугами парикмахера.