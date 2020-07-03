Официальное определение коллагена утверждает, что это протеиновый белок соединительной ткани, который продуцирует клетки-фибропласты. Главной его задачей является сохранение упругости и содействие регенерации кожи. Когда в организме есть недостаток коллагена, то в первую очередь это отражается на вашем лице и теле.

Полезных свойств у косметических средств с содержанием коллагена много, но их иногда слишком идеализируют, допуская ошибки в использовании. Поэтому Vogue собрал 5 самых распространенных мифов о коллагене.

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Коллаген вырабатывается организмом, поэтому не нужно использовать дополнительные средства с его содержанием

Естественное производство коллагена замедляется после 20 лет. Привести к этому также могут такие факторы, как курение, проведение много времени на солнце, загрязнения, диеты, генетическая предрасположенность. В итоге: до 50 лет коллагена в организме становится на 50% меньше, чем было в подростковом возрасте. Поскольку коллаген отвечает за состояние кожи, то необходимо способствовать его выработке. Ежедневная добавка коллагена не восстановит запасы, как в юношеском возрасте, но этого будет достаточно, чтобы гидратация и эластичность кожи усилилась, не появлялись тонкие линии и морщины.

Весь коллаген одинаковый

Такое утверждение равносильно тому, что все средства по уходу за кожей имеют идентичный эффект. На самом деле коллаген разный в зависимости от происхождения. Например, главное отличие между бычьим, свиным и морским коллагеном – скорость всасывания. Исследования, проводившиеся в 2015 году, показали, что морской коллаген быстрее поступает в кровь и впитывается в кожу на полтора раза эффективнее, чем его аналоги животного происхождения. Здесь важную роль играет молекулярная массы. Частицы коллагена гидролизуют (раскладывают вещество, соединяя с водой), чтобы он быстрее и результативнее усваивался.

Сияющая кожа благодаря коллагену / Фото Pexels

Кожа сразу станет более упругой, красивее и моложе

Увлажняющий крем с содержанием коллагена может подарить коже мгновенное сияние, но пищевые добавки – это больше марафон, чем спринт. Продукты с коллагеном, которые необходимо принимать, должны сначала стимулировать естественное продуцирование коллагена внутри организма. Лишь впоследствии результат будет заметен извне. Разница будет заметна уже через 6 недель, но борьба со старением и морщинами может длиться до 3 месяцев. Небольшие изменения будут проявляться постепенно.

Коллагеновые добавки полезны лишь для кожи

Конечно, главная функция коллагена – это улучшение состояния кожи. Однако аминокислоты, которые есть в его составе, способствуют выработке кератина, необходимого для здоровых волос. Также коллаген может замедлить процесс поседения волос, потому что клинические исследования показали, что добавки с коллагеном могут бороться с возрастными проблемами. Поэтому в этом случае все взаимосвязано.

Применение коллагеновых добавок / Фото Pexels

Если тщательно ухаживать за кожей, то дополнительный коллаген не нужен

Обновления клеток кожи происходит поэтапно. Кожа состоит из 3 слоев: наружного эпидермиса, дермы и глубокой подкорной клетки. Все процедуры для красоты лица действуют на уровне эпидермиса. Поэтому нужен альтернативный путь, чтобы полезные вещества попадали под поверхность кожи. Гидролизованный коллаген, который мы употребляем с пищей, проникает в кровь, транспортируется к дерме и продолжает там развиваться. Таким образом на лице уменьшается пигментация и количество морщин, а кожа становится сияющей.