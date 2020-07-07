Если вам надоел однотонный дизайн на ногтях, а на яркий нейл-арт не решаетесь, то модный маникюр "кошачий глаз" – идеальная альтернатива. Он удачно подчеркивает красоту женских рук, добавляет облику мистичность и оригинальность.

Маникюр "кошачий глаз" создается с помощью специальной техники. Диагональная линия должна проходить по ногтевой пластине, которая уже покрыта лаком определенного оттенка, чтобы было отражение света. Лучший результат – это, когда вы смотрите на свои ногти и у вас создается впечатление, что в ответ получаете взгляд кошачьих глаз. 24 канал собрал варианты трендового маникюра.

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Нейл-мастера обычно используют магнитные лаки, чтобы создать иллюзию кошачьих глаз. Эффектнее всего на ногтях выглядят покрытия тех оттенков, которые на самом деле соответствуют цвету глаз четвероногих любимцев. Однако можно экспериментировать и с другими. Например: космическое сочетание, которое образует цвет черной вишни, или королевский синий и нежный голубой, цветовая гамма которых вдохновлена ​​океаном. В частности, тандем зеленого и синего лучше всего воспроизводят глубокий, темный, небесный кошачий взгляд.

Варианты маникюра "кошачий глаз" / Фото Instagram