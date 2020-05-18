Косметика для людей с болезнью Паркинсона от Терри Брайант

Терри Брайант – звездная визажистка и преподаватель визажа. Она создавала мейк-апы известным актерам и певцам, пока у нее не обнаружили болезнь Паркинсона. Женщина не впала в отчаяние, а продолжила заниматься любимым делом. Как следствие, создание специальной косметики для людей, у которых дрожат руки.

Для InStyle Терри Брайант рассказала, что долго игнорировала симптомы болезни. А когда врач установил диагноз, то не представляла, как будет жить без любимого дела. Больная понимала, что она такая в мире не одна. По оценкам экспертов, в мире насчитывается 4 миллиона пациентов с болезнью Паркинсона.

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Болезнь Паркинсона – это заболевание нервной системы, характеризующееся двигательными симптомами: тремор (обычно начинается с головы и руки), замедление движения, скованность и напряжение в мышцах, может осложнить способность перемещаться, изменить выражение лица и вызвать болезненные мышечные спазмы.

Терри решила, что это заболевание не должно помешать женщинам делать красивый макияж. Она нашла выход: абсолютно новый подход к созданию мейк-апа – косметика Guide Beauty.

Чтобы разработать линейку косметических продуктов для людей с тремором, команда Guide Beauty провела опрос среди них. Производители узнали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются больные. Учитывая это, были созданы такие средства, которые фиксируют руку, чтобы она не дрожала и можно будет нанести макияж с первого раза.



Подводки для глаз / Instagram / @guidebeautycosmetics

Дизайнерская команда и эксперты, специализирующиеся в области эргономики, позаботились о разработке инновационных средств, которые буквально направляют вашу руку. А химики работали над уникальными рецептурами, которые будут иметь замечательный эффект и без использования токсинов и жестких ингредиентов.

В линейке доступных средств для людей с болезнью Паркинсона уже есть: гель для бровей, тушь и подводка для глаз. У упаковок есть встроенное кольцо, которое выпрыгивает, когда вы открываете продукт и прочно фиксирует руку, легонько нажимая на нее. Аппликатор подводки для глаз имеет изогнутый наконечник, поэтому им можно нарисовать равномерную стрелку и не размазать.

В инстаграме Guide Beauty есть видео с уроками, как пользоваться их косметикой.

"Это был невероятный процесс, поскольку мы нарушали принципы инженерии человеческих факторов и механику нанесения макияжа, – говорит Брайант. – Мы были не просто сосредоточены на том, как физически наносить макияж, но и на том, что нужно делать это с точностью".