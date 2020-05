Косметика для людей с болезнью Паркинсона от Терри Брайант

Watch as @thefulfilledpharmacist walks through our product line and tests out our new, universally designed approach to makeup. #GUIDEBEAUTY #ArtistryMadeEasy . . . . . #beautytools #beautyforall #beautytips #beautytipsandtricks #beautytutorial #beautycommunity #beautylifestyle #easybeauty #makeupbrush #makeuptool #makeuptools #beautyhacks #beautyhack

A post shared by GUIDE BEAUTY (@guidebeautycosmetics) on May 17, 2020 at 8:01am PDT