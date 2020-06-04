Эко-френдли косметика – это идеальный вариант для тех, кто любит макияж и окружающую среду наравне. О вреде многих косметических продуктов и инструментов, которые мы используем ежедневно, можно даже не догадываться. Однако независимо от того, это пластиковая упаковка, или одноразовая бритва им можно найти более экологическую альтернативу.

Рынок косметики является массовым. Ежедневно люди тратят много денег, чтобы восстановить использованные косметические запасы. Для изготовления таких товаров используют обычно вещества и материалы, которые загрязняют окружающую среду и не подлежат вторичной переработке. Medium рассказал, как каждый из нас может спасти эту ситуацию.

Важно знать: Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных

Альтернативы косметике, которая вредит окружающей среде

Твердый шампунь и кондиционер

Жидкие средства для ухода за волосами продают в пластиковых упаковках, которые могут еще до 1000 лет оставаться на свалке. Чтобы защитить планету от таких загрязнений, пользуйтесь шампунем и кондиционером в виде твердых батончиков. В частности, они не только эко-френдли, но и экономные.

Ищите универсальные упаковки

Большинство емкостей, в которых продают косметические продукты, не подлежат вторичной обработке. Вместо этого ищите упаковки из картона или пластика, который можно переделать. Также популярности все больше набирают многоразовые упаковки.



Многократная упаковка / Фото Unsplash

Найдите кролика

Логотип Leaping Bunny используется в Великобритании, США, Канаде и большей части ЕС. Он означает, что косметика не тестировалась на животных. Однако есть важный момент: компании должны платить за такой логотип большие деньги. Поэтому некоторые из них являются членами Leaping Bunny, но это не указано на их косметике. Увидеть все компании, которые отказались от жестоких экспериментов над животными, можно в специальной опции на официальном сайте Leaping Bunny.

О гуманном отношении бренда к животным свидетельствует еще один логотип – Select Cruelty-Free. Это организация, которая базируется в Австралии, но ее компании есть по всему миру.

Бамбуковые зубные щетки

Измените свой основной инструмент для гигиены полости рта. В частности, в бамбуковых зубных щетках щетинки мягче, чем в обычных пластиковых, что полезно для наших зубов. Когда бамбуковая щетка стареет ее ручку можно отправить на переработку, но перед этим оторвите щетинки, которые переработке не подлежат.



Стоит начать пользоваться эко-щетками / Фото Pexels

Читайте этикетки

Обычно потребители косметической продукции пропускают этот важный шаг. Аргументируя это тем, что не являются химиками и не понимают значения отдельных фраз на этикетке. Поэтому здесь совет один: станьте более компетентными. Потому что эти продукты вы наносите на свою кожу. В таких вопросах нельзя доверять лишь рекламной кампании брендов. Есть много книг, научных статей, фильмов, блогов, в которых понятно объясняют о свойствах органического ухода за кожей и способах его выбора.

До последней капли

Используйте косметику полностью. Вам может показаться, что продукт уже закончился и пора его отправлять в мусорное ведро, но сначала разрежьте упаковку, если это возможно. Вы будете удивлены, потому что того, что есть внутри, может хватить еще на несколько использований. Таким образом вы сэкономите деньги себе и вред окружающей среде.

Не используйте салфетками

Это очень удобные продукты, которые спасают в различных жизненных ситуациях. Но большинство из них не способно биологически разлагаться. По данным Общества охраны природы, во время большой пляжной уборки в Великобритании в 2016 году было обнаружено в среднем 14,1 салфетки на каждые 100 метров пляжа.

Также один человек, который работал на очистке сточных вод, рассказал, что был шокирован количеством салфеток, которые забили трубы.



Старайтесь очищать лицо без использования салфеток / Фото Pexels

Сделайте собственными руками

Можно сделать определенные виды косметики собственными руками. Ищите рецепты, экспериментируйте, выводите собственные пропорции, подбираете ингредиенты индивидуально для своих нужд. Это и более экологично, и экономнее.